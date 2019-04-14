В приложении «ВКонтакте» для Android появилась темная тема

Источник материала: Tut.by

В последней версии Android-приложения социальной сети «ВКонтакте» появилась темная тема оформления.





Чтобы заполучить темную тему оформления системы, необходимо в комментариях к любому посту написать «темная тема».

После этого программа выведет на экран сообщение с предложением ее активации. Кроме того, сменить цветовую палитру приложения получится в разделе с настройками, там же можно переключиться обратно на светлые цвета.





Активация темного режима должна снизить нагрузку на глаза пользователей в темное время суток, а также положительно сказаться на автономности устройств с OLED-дисплеями, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета.