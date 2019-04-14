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В приложении «ВКонтакте» для Android появилась темная тема
Источник материала: Tut.by
В последней версии Android-приложения социальной сети «ВКонтакте» появилась темная тема оформления.
Чтобы заполучить темную тему оформления системы, необходимо в комментариях к любому посту написать «темная тема».
После этого программа выведет на экран сообщение с предложением ее активации. Кроме того, сменить цветовую палитру приложения получится в разделе с настройками, там же можно переключиться обратно на светлые цвета.
Активация темного режима должна снизить нагрузку на глаза пользователей в темное время суток, а также положительно сказаться на автономности устройств с OLED-дисплеями, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета.
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Чтобы получить темную тему оформления, необходимо в комментариях к любому посту написать «темная тема».
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