ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В приложении «ВКонтакте» для Android появилась темная тема

15.04.2019 21:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последней версии Android-приложения социальной сети «ВКонтакте» появилась темная тема оформления.


Чтобы заполучить темную тему оформления системы, необходимо в комментариях к любому посту написать «темная тема».

После этого программа выведет на экран сообщение с предложением ее активации. Кроме того, сменить цветовую палитру приложения получится в разделе с настройками, там же можно переключиться обратно на светлые цвета.


Активация темного режима должна снизить нагрузку на глаза пользователей в темное время суток, а также положительно сказаться на автономности устройств с OLED-дисплеями, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы получить темную тему оформления, необходимо в комментариях к любому посту написать «темная тема».
 
Новости дня
Новости разные
 
Возродить былую «Дружбу». На реконструкцию монумента «Три сестры» в приграничье планируют потратить 2 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика