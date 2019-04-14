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В Урицком ОМОН задержал 14 человек. Драка футбольных «фанатов» или конфликт обычных подростков?

15.04.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 апреля компания футбольных хулиганов решила выяснить в Урицком свои отношения, пишет chp24.by.



Но в населенном пункте их уже ждали сотрудники ОМОН, которые пресекли массовую драку, задержав 14 человек. Остальным хулиганам удалось скрыться.

В своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» нарушители спокойствия утверждают, что просто гуляли в Урицком, когда на них накинулись сотрудники ОМОНа.
Но очевидец событий утверждает, что подростки уже в автобусе начали наматывать боксерские бинты и достали электрошокер.

Chp24.BY сообщает, что у задержанных нашли боксерские бинты, нашивки, шарфы с символикой футбольного клуба, ножи, электрошокер и стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью.


Начальник 8-го управления ГУБОПиК МВД Андрей Заяц прокомментировал «Гомельской правде», что правоохранителям поступила информация о группе, которая двигалась в сторону Урицкого и намеревалась устроить драку. ОМОН задержал 14 человек, когда трое хулиганов из толпы избивали двух подростков. В отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела, личность третьего устанавливается.


 
 
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13 апреля компания футбольных хулиганов решила выяснить в Урицком свои отношения, пишет chp24.by.
 
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