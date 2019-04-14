В Урицком ОМОН задержал 14 человек. Драка футбольных «фанатов» или конфликт обычных подростков?









Но в населенном пункте их уже ждали сотрудники ОМОН, которые пресекли массовую драку, задержав 14 человек. Остальным хулиганам удалось скрыться.





В своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» нарушители спокойствия утверждают, что просто гуляли в Урицком, когда на них накинулись сотрудники ОМОНа.

Но очевидец событий утверждает, что подростки уже в автобусе начали наматывать боксерские бинты и достали электрошокер.





Chp24.BY сообщает, что у задержанных нашли боксерские бинты, нашивки, шарфы с символикой футбольного клуба, ножи, электрошокер и стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью.









Начальник 8-го управления ГУБОПиК МВД Андрей Заяц прокомментировал «Гомельской правде», что правоохранителям поступила информация о группе, которая двигалась в сторону Урицкого и намеревалась устроить драку. ОМОН задержал 14 человек, когда трое хулиганов из толпы избивали двух подростков. В отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела, личность третьего устанавливается.



