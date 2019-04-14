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В Париже горит собор Нотр-Дам

15.04.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в городской пожарной службе.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что пожарные на данный момент пытаются локализировать возгорание. По ее словам, в соборе Нотр-Дам произошел "страшный пожар", передает nv.ua


Свидетели закидывают соцсети фото и видео пожара — виден открытый огонь, вырывающийся из базилики. Теперь огнем охвачено все - судя по интонации очевидцев, очевидцев, город прощается с одним из своих символом. Собор, который строился с XII по XIV века, рушится на глазах.


В соборе в настоящее время идут реставрационные работы. Французские пожарные предполагают, что возгорание связано с ремонтными работами и продолжают борьбу с огнём. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет, пишет newizv.ru

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
 
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В понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар.
 
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