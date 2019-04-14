В Париже горит собор Нотр-Дам

Об этом сообщили в городской пожарной службе.





nv.ua Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что пожарные на данный момент пытаются локализировать возгорание. По ее словам, в соборе Нотр-Дам произошел "страшный пожар", передает









Свидетели закидывают соцсети фото и видео пожара — виден открытый огонь, вырывающийся из базилики. Теперь огнем охвачено все - судя по интонации очевидцев, очевидцев, город прощается с одним из своих символом. Собор, который строился с XII по XIV века, рушится на глазах.





newizv.ru В соборе в настоящее время идут реставрационные работы. Французские пожарные предполагают, что возгорание связано с ремонтными работами и продолжают борьбу с огнём. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет, пишет





Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.