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Готовьтесь: МВД рассчитывает ввести штрафные баллы за нарушения ПДД весной

15.04.2019 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая система борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения может заработать уже весной. Возможные сроки введения системы штрафных баллов за нарушения ПДД назвал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Глава МВД отметил, что работа над проектом завершена и направлена на согласование в компетентные органы. По его словам, госорганы высказали принципиальное согласие с введением системы штрафных баллов за нарушение ПДД.
 
«Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной», - добавил Игорь Шуневич, пишет БелТА.
 
Ранее Телеграф рассказывал, что МВД предложило ввести систему штрафных баллов за нарушения Правил дорожного движения. Если водитель в течение года «соберет» 15 и более штрафных баллов, то лишится прав на полгода.
 
1 балл будут присваивать за нарушения, выявленные с помощью фотофиксации, или если в санкции статьи предусмотрен штраф до 3 базовых величин. За нарушение ПДД со штрафом до 5 БВ водитель получит 2 балла, за нарушения со штрафом до 10 БВ – 3 балла. Если санкция статьи предусматривает штраф более 10 БВ или лишение прав, водителю начислят 4 балла.
 
Предполагается, что штрафные баллы не будут начислять за нарушение правил остановки и стоянки, отсутствия страховки, а также за номерные знаки. Водители смогут узнать количество набранных штрафных баллов на сайте МВД.


 
 
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Новая система борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения может заработать уже весной. Возможные сроки введения системы штрафных баллов за...
 
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