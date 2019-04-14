Готовьтесь: МВД рассчитывает ввести штрафные баллы за нарушения ПДД весной

Глава МВД отметил, что работа над проектом завершена и направлена на согласование в компетентные органы. По его словам, госорганы высказали принципиальное согласие с введением системы штрафных баллов за нарушение ПДД.

пишет БелТА. «Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной», - добавил Игорь Шуневич,БелТА.

Ранее Телеграф рассказывал, что МВД предложило ввести систему штрафных баллов за нарушения Правил дорожного движения. Если водитель в течение года «соберет» 15 и более штрафных баллов, то лишится прав на полгода.

1 балл будут присваивать за нарушения, выявленные с помощью фотофиксации, или если в санкции статьи предусмотрен штраф до 3 базовых величин. За нарушение ПДД со штрафом до 5 БВ водитель получит 2 балла, за нарушения со штрафом до 10 БВ – 3 балла. Если санкция статьи предусматривает штраф более 10 БВ или лишение прав, водителю начислят 4 балла.

Предполагается, что штрафные баллы не будут начислять за нарушение правил остановки и стоянки, отсутствия страховки, а также за номерные знаки. Водители смогут узнать количество набранных штрафных баллов на сайте МВД.



