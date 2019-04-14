ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ассанжа обвинили в шпионаже на территории посольства

15.04.2019 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне и превратил его в "шпионский центр", заявил президент Эквадора Ленин Морено.


GETTY IMAGES

В интервью газете Guardian Морено отметил, что, предоставляя политическое убежище Ассанжу, предыдущее правительство Эквадора пыталось "вмешиваться" в дела других стран.

Ранее адвокат Ассанжа назвала обвинения Эквадора "возмутительными".

Морено, пришедший к власти в 2017 году, получил Ассанжа "в наследство" от предыдущего президента Рафаэля Корреа, но на минувшей неделе принял решение о передаче Ассанжа британскому правосудию и лишении эквадорского гражданства.

11 апреля британские полицейские по приглашению эквадорского посла в Лондоне вошли в посольство и арестовали Ассанжа.
"Эквадор осуждает любые попытки дестабилизации, поскольку мы являемся суверенным государством и уважаем политику каждой страны, - заявил президент. - Мы открыли двери нашего дома, но мы не можем допустить, чтобы наш дом стал центром для шпионской деятельности".

Вслед за главой министерства внутренних дел Марией Паулой Ромо президент также упомянул несоблюдение Ассанжем правил гигиены.

Ранее представители посольства жаловались на то, что Ассанж установил на территории неразрешенное оборудование, заблокировал камеры наблюдения, получил несанкционированный доступ к документам посольства, а также был груб и спорил с охраной.

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон с претензиями не согласна. В интервью телеканалу Sky она заявила: "Прежде всего, хочу сказать, что в последние дни Эквадор предъявлял возмутительные обвинения, чтобы оправдать свой незаконный и неслыханный поступок - а именно позволить британской полиции войти в посольство".

Она добавила, что теперь, когда стало известно, что в США Ассанжу планируется предъявить обвинения в соучастии во взломе компьютерных сетей Пентагона, его опасения по поводу угрозы экстрадиции в США подтвердились.

Ассанж укрылся в эквадорском посольстве в 2012 году, когда английский суд предписал экстрадировать журналиста в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.

Несмотря на то, что обвинения позже были сняты, 47-летнему основателю WikiLeaks грозит до года тюремного заключения в Англии в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Также Ассанжу предстоит бороться против экстрадиции в США по обвинению в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы совместно с разведчиком Челси Мэннинг (в период, к которому относятся обвинения, она считалась мужчиной и носила имя Брэдли Мэннинг).


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне и превратил его в "шпионский центр", заявил президент Эквадора Ленин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 15.04.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика