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В РТБД отметили 200-й показ "Адамовых жартов"
Источник материала: Интерфакс
В Республиканском театре белорусской драматургии (РТБД) 9 апреля отметили 200-й показ популярной комедии "Адамовы жарты".
Премьера спектакля состоялась 21 июля 2010 года и с тех пор с успехом идет на сцене РТБД. Веселую историю Марыси, Савки, Магрэты и Черта играют ведущие артисты театра Максим Брагинец, Андрей Новик, Вероника Буслаева, Надежда Цветкова, Анастасия Боброва, Марина Здранкова и Владислав Ноздрин.
В спектакле невероятно переплетены реальное и фантастическое, настоящее и карикатурное, современное и прошлое, много музыки, пластики и, конечно же, шуток.
201-й, 202-й и 203-й показы "Адамовых жартов" в РТБД состоятся 3, 16 и 27 мая соответственно.
Кстати, проверить, насколько хорошо вы знаете спектакль "Адамавы жарты", вы можете проверить
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В Республиканском театре белорусской драматургии (РТБД) 9 апреля отметили 200-й показ популярной комедии "Адамовы жарты". Премьера спектакля состоялась 21 июля 2010...
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