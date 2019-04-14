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В РТБД отметили 200-й показ "Адамовых жартов"

15.04.2019 21:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Республиканском театре белорусской драматургии (РТБД) 9 апреля отметили 200-й показ популярной комедии "Адамовы жарты".

Премьера спектакля состоялась 21 июля 2010 года и с тех пор с успехом идет на сцене РТБД. Веселую историю Марыси, Савки, Магрэты и Черта играют ведущие артисты театра Максим Брагинец, Андрей Новик, Вероника Буслаева, Надежда Цветкова, Анастасия Боброва, Марина Здранкова и Владислав Ноздрин.

В РТБД отметили 200-й показ "Адамовых жартов"
Савка и Марыся – отличные муж и жена, и во многом они напоминают Адама и Еву, утверждают создатели спектакля. Они молодые, красивые и очень трудолюбивые. Живут в любви и согласии, ведут домашнее хозяйство. Но откуда ни возьмись в их жизни появляется Черт!

В спектакле невероятно переплетены реальное и фантастическое, настоящее и карикатурное, современное и прошлое, много музыки, пластики и, конечно же, шуток.

201-й, 202-й и 203-й показы "Адамовых жартов" в РТБД состоятся 3, 16 и 27 мая соответственно.

Кстати, проверить, насколько хорошо вы знаете спектакль "Адамавы жарты", вы можете проверить здесь.

 
 
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В Республиканском театре белорусской драматургии (РТБД) 9 апреля отметили 200-й показ популярной комедии "Адамовы жарты". Премьера спектакля состоялась 21 июля 2010...
 
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