В Париже из-за крупного пожара обрушился шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари

Как стало известно, вечером 15 апреля произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам-де-Пари во французской столице. По предварительной информации, возгорание случилось на верхних уровнях здания собора. Не исключено, что пожар может быть связан с ремонтными работами, которые сейчас там ведутся.

Все люди были вовремя эвакуированы из здания. О пострадавших информации пока не поступало. Тушение пожара продолжается.

Около 9 часов вечера по белорусскому времени обрушился шпиль собора. В соцсетях уже появились фотографии с места происшествия. На снимках виден густой дым, поднимающийся от собора, а также открытый огонь.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 апреля 2019 г.