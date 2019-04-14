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В Париже из-за крупного пожара обрушился шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари

15.04.2019 21:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Париже из-за крупного пожара обрушился шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари
Reuters

Как стало известно, вечером 15 апреля произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам-де-Пари во французской столице. По предварительной информации, возгорание случилось на верхних уровнях здания собора. Не исключено, что пожар может быть связан с ремонтными работами, которые сейчас там ведутся.

Все люди были вовремя эвакуированы из здания. О пострадавших информации пока не поступало. Тушение пожара продолжается.

Около 9 часов вечера по белорусскому времени обрушился шпиль собора. В соцсетях уже появились фотографии с места происшествия. На снимках виден густой дым, поднимающийся от собора, а также открытый огонь.
 
 
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Серьезный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля.
 
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