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Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

15.04.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25-летний юбилей у одной из крупнейших специализированных телекомпаний Беларуси – ВоенТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрим-трансляции, съемки с помощью квадрокоптеров и экшен-камер. 120 цикловых программ в год и 62 тысячи подписчиков на YouTube-канале. Корреспондент Евгений Поболовец продолжит тему.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист ВоенТВ, как не без гордости они сами говорят, это когда ты не рядом с событиями, а непосредственный их участник. Гоу-про камеры и квадрокоптеры, стэндапы в стиле «испытано на себе» – современный зритель требует высочайшего стандарта качества картинки и интересного контента.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Иван Михайлов, специальный корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:
Стараемся делать максимум стримов, прямых трансляций, прямых включений и как можно больше прямого общения со зрителем. Если речь идет о стриме, то зрители могут не только изнутри увидеть все происходящие процессы на том или ином мероприятии, но еще и задать вопрос о том, что его конкретно интересует.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

За стрим – это трансляция действий в реальном времени – такие ответы получают до 20 пользователей. И это информация не из головы или «Википедии». Ответы дают эксперты, а значит, это точные и объективные факты – идет ли речь об учениях белорусской армии или показе новейших образцов техники. Быть в форме, во всех смыслах слова – лозунг компании и сегодня.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Евгений Поболовец, СТВ:
Здравствуйте! В эфире «Арсенал». С этих слов вот уже 25 лет в эфире белорусских телеканалов начинается самый известный продукт ВоенТВ. За четверть века телекомпания сняла десятки фильмов и тысячи видеорепортажей.

А в последнее время активно развивается интернет-вещание. 62 тысячи подписчиков на YouTube-канале – неплохой результат для нескольких месяцев продвижения телекомпании.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

ВоенТВ – без преувеличения – мощное боевое подразделение на информационном фронте. Ее продукт – документальные фильмы, социальная реклама или прямые трансляции учений – охотно используют у себя не только белорусские телеканалы.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Константин Гагарин, главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:
Когда были учения «Запад-2017» на территории Беларуси, к нам обращались и всемирно известные компании – такие, как Евроньюс и даже поступали просьбы поделиться информацией из США. Планку подняли высоко и опускать не намерены.

Это еще и своеобразная кузница кадров. Люди, прошедшие закалку в таких условиях, успешно работают на всех республиканских телеканалах. В том числе и на «Столичном телевидении». Пройдя в прямом смысле слова огонь и воду, они уже точно знают, что ждет от них зритель по ту сторону экрана.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Светлана Смык, собственный корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:
Благодаря тому интересу, который возникает, благодаря той картинке, которую ты видишь, этот холод и грязь отходят на второй план. Самое главное – сделать хороший сюжет, который будет интересен зрителю.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Творческие планы на этот год – проекты к 75-летию освобождения Беларуси, Армейским международным играм и совместным с Россией учениям «Щит Союза-2019». Перспектива интернет-вещания – работа студии в режиме 24/7.

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие

Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие
 
 
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Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25-летний юбилей у одной из крупнейших специализированных телекомпаний Беларуси – ВоенТВ,...
 
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