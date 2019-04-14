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Журналист, который всегда в форме: ВоенТВ отмечает 25-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25-летний юбилей у одной из крупнейших специализированных телекомпаний Беларуси – ВоенТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стрим-трансляции, съемки с помощью квадрокоптеров и экшен-камер. 120 цикловых программ в год и 62 тысячи подписчиков на YouTube-канале. Корреспондент Евгений Поболовец продолжит тему.
Журналист ВоенТВ, как не без гордости они сами говорят, это когда ты не рядом с событиями, а непосредственный их участник. Гоу-про камеры и квадрокоптеры, стэндапы в стиле «испытано на себе» – современный зритель требует высочайшего стандарта качества картинки и интересного контента.
Иван Михайлов, специальный корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:
За стрим – это трансляция действий в реальном времени – такие ответы получают до 20 пользователей. И это информация не из головы или «Википедии». Ответы дают эксперты, а значит, это точные и объективные факты – идет ли речь об учениях белорусской армии или показе новейших образцов техники. Быть в форме, во всех смыслах слова – лозунг компании и сегодня.
Евгений Поболовец, СТВ:
А в последнее время активно развивается интернет-вещание. 62 тысячи подписчиков на YouTube-канале – неплохой результат для нескольких месяцев продвижения телекомпании.
ВоенТВ – без преувеличения – мощное боевое подразделение на информационном фронте. Ее продукт – документальные фильмы, социальная реклама или прямые трансляции учений – охотно используют у себя не только белорусские телеканалы.
Константин Гагарин, главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:
Это еще и своеобразная кузница кадров. Люди, прошедшие закалку в таких условиях, успешно работают на всех республиканских телеканалах. В том числе и на «Столичном телевидении». Пройдя в прямом смысле слова огонь и воду, они уже точно знают, что ждет от них зритель по ту сторону экрана.
Светлана Смык, собственный корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:
Творческие планы на этот год – проекты к 75-летию освобождения Беларуси, Армейским международным играм и совместным с Россией учениям «Щит Союза-2019». Перспектива интернет-вещания – работа студии в режиме 24/7.
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Новости Беларуси. Четверть века – на передовой военной журналистики. 25-летний юбилей у одной из крупнейших специализированных телекомпаний Беларуси – ВоенТВ,...
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