Белорусский экипаж победил на втором этапе ралли-рейда в Марокко

Источник материала: Аргументы и факты

Второй спецучасток протяженностью 402 км прошел по пустыне Сахара. Песчаная трасса чередовалась со скоростными отрезками, на которых традиционно силен Сергей Вязович. Его экипаж преодолел маршрут за 4 часа 6 минут.

Ближайший преследователь голландец Роланд Фоерман потратил на 9 минут больше. МАЗ Алексея Вишневского финишировал четвертым. Его время - 4 часа 22 минуты, а отставание от лидера - 14 минут. В общем зачете МАЗы выбрались из второй десятки и сейчас входят в число лидеров ралли.

«Этап прошли удачно: не было сложностей с навигацией, машина вела себя послушно. Так что темп держали высокий. Приехали первыми, однако, как оказалось, на трассе не доехали пару десятков метров до скрытых точек - мы их просто не увидели, за что получили по 5 минут штрафа за каждую из них. В целом же мы довольны капотным грузовиком и гонкой, продолжаем бороться», - цитирует БЕЛТА руководителя команды Сергея ВЯЗОВИЧА.

Протяженность третьего спецучастка составит 372 км. Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий - дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Весь маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.