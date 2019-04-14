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«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

15.04.2019 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. 15 апреля в Париже произошел пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении огня задействованы более 400 пожарных.

Но, похоже, спасти хотя бы часть мировой достопримечательности не удастся. Как сообщил в эфире BBC представитель Нотр-Дама, «от собора точно ничего не останется». Еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище.

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

Французские СМИ в свою очередь отмечают: степень разрушений такова, что Собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».

Уже обрушились знаменитый шпиль, часы и крыша Нотр-Дам де Пари. Вероятнее всего, причиной трагедии стали реставрационные работы, которые велись у фасада здания.

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

Президент страны Эммануэль Макрон экстренно отложил телевизионное обращение по итогам протестов «желтых жилетов» и направился к горящему Собору.

За пожаром наблюдают тысячи парижан и туристов. Движение по острову Сите перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало.

Отметим, Собор Парижской Богоматери – один из символов французской столицы. Его строили более 180 лет.

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери
 
 
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Новости Франции. 15 апреля в Париже произошел пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тушении огня...
 
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