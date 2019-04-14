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«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

15.04.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

Цель – перед праздником порадовать подарком каждого человека, который нуждается в особой заботе. В магазинах уже налажен сбор благотворительных презентов. Положить небольшой подарок в общий корзину может любой желающий.

За день в акции участвует до тысячи человек. Всё собранное передадут накануне праздника инвалидам, детям-сиротам и малообеспеченным семьям.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

Виктор Бровушкин, помощник Благочинного Солигорской церковной округи по молодежной деятельности:
Мы собираем пожертвования: канцелярские принадлежности, игрушки, нескоропортящиеся продукты питания, бакалейные товары, чтобы собрать подарочные пакеты и подарить. Таким образом мы всем городом делаем доброе дело.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске
 
 
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Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цель –...
 
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