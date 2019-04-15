Вблизи деревни Полоная Кореличского района слетевший с колеса колпак ступицы попал в пассажира встречной машины

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Возбуждено уголовное дело.

Кореличским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





Установлено, что 13 апреля в 8 часов 17 минут на автодороге Р-11 Поречаны-Новогрудок-Несвиж вблизи деревни Полоная Кореличского района при движении неустановленной грузовой автомашины с прицепом и ее встречном разъезде с автомашиной «Рено-Мастер» РУП «Белпочта», произошло самопроизвольное открепление колпака ступицы заднего левого колеса прицепа. В результате его попадания в лобовое стекло автомашины «Рено-Мастер» 38-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Водитель не пострадал.

Основываясь на результатах осмотра места происшествия, показаниях очевидцев и свидетелей, иных полученных на первоначальном этапе расследования сведениях, установлена принадлежащая обществу с ограниченной ответственностью автомашина «МАЗ-54323» с полуприцепом, с заднего левого колеса прицепа которого во время движения слетел металлический колпак ступицы. Управлявший транспортным средством 29-летний водитель признан подозреваемым по уголовному делу. Мера пресечения к нему не применялась. Собираются материалы, характеризующие его личность.





В целях дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего планируется назначение судебно-медицинской, автотехнической, трасологической и иных экспертиз, ряд следственных и процессуальных действий.

Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования уголовного дела. Кроме того, следователи отразят в представлении причины и условия, способствовавшие совершению преступления, для их устранения в дальнейшей работе общества с ограниченной ответственностью.