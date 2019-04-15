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Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери

15.04.2019 23:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара указал, что мощность пожара "поразительно сильная", сообщает газета Le Monde.



Фото: ЕРА

Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.

Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе, цитирует Le Monde Грегуара. По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.

Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.

 
 
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Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара...
 
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