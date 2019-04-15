Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери

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Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".





Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.





Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе, цитирует Le Monde Грегуара. По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.





Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.





На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.