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Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери
Источник материала: Партизан
Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара указал, что мощность пожара "поразительно сильная", сообщает газета Le Monde.
Фото: ЕРА
Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание - "сложное".
Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.
Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе, цитирует Le Monde Грегуара. По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.
Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.
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Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара...
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