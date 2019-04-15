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1 мая в Минске изменятся трассы и режим работы нескольких троллейбусных маршрутов

15.04.2019 22:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 мая четыре троллейбусных маршрута, берущих начало во Фрунзенском районе, будут работать по-другому.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Речь идет о маршрутах № 33, 38, 54 и 55.

Основные изменения коснутся маршрута № 55, благодаря которому жители Каменной Горки и ул. Притыцкого без пересадок смогут добираться до ул. Орловской и Сурганова. С мая он будет именоваться «ДС «Кунцевщина» — Академическая». Троллейбусы поедут по ул. Кунцевщине, Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Орловской, Сурганова до разворотного кольца на ул. Академической.
— Жители западной части столицы активно пользуются 2-й линией метро и пересадочным узлом между станциями «Купаловская» и «Октябрьская». Но многие пассажиры предпочитают маршрутки, на которых можно без пересадок доехать на улицы Орловскую и Сурганова, — рассказывает заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «СТиС» Алексей Косинский. — Однако автобусам экспрессных маршрутов № 1077, 1183, 1191 уже трудно справляться с перевозками в часы пик: в эти периоды они ездят переполненные. Учитывая такой спрос на западное направление, мы решили несколько изменить трассу 55-го маршрута. Пассажиры смогут пользоваться маршрутом пока лишь в будни в часы пик, но троллейбусы будут курсировать примерно каждые 10 минут. Со временем, если понадобится, возможно, сделаем маршрут целодневным.


Следующий шаг предпримут в целях компенсации движения троллейбусов там, где они перестанут ходить. Поскольку 55-й уберут с ул. Одоевского, до одноименной диспетчерской станции продлят маршрут № 33, который получит наименование «ДС «Одоевского» — ДС «Дражня». Сейчас маршрут заканчивается на разворотном кольце «Берута» возле ст. м. «Пушкинская».
— Эта мера поможет нам решить еще одну проблему, которую поднимали водители троллейбусного парка № 5, — отметил А. Косинский. — 33-й маршрут довольно длинный, а на разворотном кольце «Берута» водителям невозможно обеспечить элементарные бытовые условия. На диспетчерской станции такие условия имеются.

Возможно, впоследствии троллейбусы этого маршрута будут ходить реже, чем сейчас, поскольку в выходные предприятия, расположенные в районе ул. Радиальной, не работают, да и днем он часто ходит полупустой. Но в ближайшее время, по словам специалиста, выпуск подвижного состава на 33-м планируется в тех же объемах, как и прежде.

На небольшом разворотном кольце на ул. Академической сейчас заканчиваются троллейбусные маршруты № 54 и 61. Учитывая, что с 1 мая туда направят 55-й, маршрут № 54 перебросят к Дому кино на ул. Толбухина. Он будет именоваться «ДС «Масюковщина» — Дом кино».
— На ул. Толбухина, кстати, троллейбусы этого маршрута ходили до 2006 г., пока с пр. Независимости не сняли контактную сеть, — напомнил специалист.

Направляя на ул. Одоевского такой мощный маршрут, как 33-й (в том числе в выходные дни), транспортникам удастся, наконец, удовлетворить одно из пожеланий жителей Сухарево — пустить маршрут № 38 «ДС «Славинского» — Сухарево-5» ежедневно (сейчас он работает только в будни). В то же время закроют 68-й, который сейчас в урезанном виде компенсирует 38-й по выходным, курсируя между ДС «Одоевского» и ДС «Славинского».


 
Теги: Минск
 
 
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С 1 мая четыре троллейбусных маршрута, берущих начало во Фрунзенском районе, будут работать по-другому.
 
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