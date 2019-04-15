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Немецкую делегацию впечатлила белорусская технология заживления ран

15.04.2019 22:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уникальная белорусская технология лечения труднозаживающих ран и язв лазером, которая представлена в Республиканском научно-практическом центре хирургии, впечатлила немецкую делегацию, сообщаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».



Представители района Баутцен (Германия) приехали в Минск в рамках соглашения о сотрудничестве между администрациями. О необычной методике лечения немецким гостям рассказал заведующий кафедрой трансплантологии БелМАПО Иван Пикереня. Причем, гости не только прослушали лекцию, но и получили возможность на себе опробовать действие заживляющего лазера.

По словам Ивана Пикерени, александритовый лазер абсолютно безопасен для человека и не оставляет ожогов на коже. Всего несколько заживляющих сеансов творят чудеса. Благодаря воздействию излучения можно лечить самые различные патологии. Например, цирроз печени. Или заживлять вены.

— Ежегодно мы выполняем более 600 операций на венах. Полторы сотни из них – с помощью лазера, — сообщил И. Пикереня. – Результаты этой работы мы публикуем в научных журналах.

По лечению цирроза печени белорусские врачи провели большое экспериментальное исследование, доказав эффективность воздействия лазером.  Медики моделировали различные виды ран и добивались их заживления, используя воздействие красных лучей. Ученые внимательно исследовали обработанные излучением раны под электронным микроскопом.

 — Мы получили очень хорошие результаты, которые были признаны не только у нас, но и в мире, — отметил И. Пикереня. – В результате Минздрав Беларуси официально утвердил в нашей стране подобный метод лечения ран.

Заживляющий лазер активно применяется для лечения вен, трофических язв, длительно незаживающих ран после операции, рубцов, включая келоидные, доброкачественных образований кожи, пролежней. А еще для широкого спектра косметологических процедур на коже.

— К нам обратились 97 пациентов с трофическими язвами, — рассказал Иван Пикереня. – Были примеры, когда люди страдали заболеваниями более 15 лет, однако после лазерной процедуры избавлялись от ноющей раны.

Председатель администрации района Баутцен Михаэль Хариго рассказывает:

— Вопрос лечения ран остро стоит и в Германии. Мы специально взяли действующего врача нашей поликлиники, чтобы специалист смог посоветовать, как конкретно можно применить данную технологию в нашей стране.

Добавим, по итогам визита планируется провести переговоры с немецкой стороной.

Фото Сергея Шелега


 
Теги: Минск
 
 
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