Немецкую делегацию впечатлила белорусская технология заживления ран





Представители района Баутцен (Германия) приехали в Минск в рамках соглашения о сотрудничестве между администрациями. О необычной методике лечения немецким гостям рассказал заведующий кафедрой трансплантологии БелМАПО Иван Пикереня. Причем, гости не только прослушали лекцию, но и получили возможность на себе опробовать действие заживляющего лазера.





По словам Ивана Пикерени, александритовый лазер абсолютно безопасен для человека и не оставляет ожогов на коже. Всего несколько заживляющих сеансов творят чудеса. Благодаря воздействию излучения можно лечить самые различные патологии. Например, цирроз печени. Или заживлять вены.





— Ежегодно мы выполняем более 600 операций на венах. Полторы сотни из них – с помощью лазера, — сообщил И. Пикереня. – Результаты этой работы мы публикуем в научных журналах.





По лечению цирроза печени белорусские врачи провели большое экспериментальное исследование, доказав эффективность воздействия лазером. Медики моделировали различные виды ран и добивались их заживления, используя воздействие красных лучей. Ученые внимательно исследовали обработанные излучением раны под электронным микроскопом.





— Мы получили очень хорошие результаты, которые были признаны не только у нас, но и в мире, — отметил И. Пикереня. – В результате Минздрав Беларуси официально утвердил в нашей стране подобный метод лечения ран.





Заживляющий лазер активно применяется для лечения вен, трофических язв, длительно незаживающих ран после операции, рубцов, включая келоидные, доброкачественных образований кожи, пролежней. А еще для широкого спектра косметологических процедур на коже.





— К нам обратились 97 пациентов с трофическими язвами, — рассказал Иван Пикереня. – Были примеры, когда люди страдали заболеваниями более 15 лет, однако после лазерной процедуры избавлялись от ноющей раны.





Председатель администрации района Баутцен Михаэль Хариго рассказывает:





— Вопрос лечения ран остро стоит и в Германии. Мы специально взяли действующего врача нашей поликлиники, чтобы специалист смог посоветовать, как конкретно можно применить данную технологию в нашей стране.





Добавим, по итогам визита планируется провести переговоры с немецкой стороной.





Фото Сергея Шелега



