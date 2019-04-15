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Под Чечерском сотрудники ГАИ стреляли по перевозчику металлолома
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел утром 15 апреля на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье Чечерского района.
ГАИ обнаружила грузовик «ЗИЛ-131», который ехал без габаритных огней и ближнего света. Машины была загружена ломом черного металла. Сотрудники ГАИ попытались остановить грузовик, однако водитель только увеличил скорость,
Во время погони перевозчик металла несколько раз пытался блокировать служебный автомобиль, виляя по дороге из стороны в сторону. Он также не реагировал на предупреждения о том, что милиционеры будут стрелять. После предупредительного выстрела вверх сотрудники ГАИ начали стрелять по левому переднему колесу и в радиатор охлаждения грузовика. Только после этого «ЗИЛ» прекратил движение.
За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. У мужчины не было прав и документов на автомобиль и перевозимый груз.
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Инцидент произошел утром 15 апреля на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье Чечерского района.
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