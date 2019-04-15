Сергей Румас: ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора для Европейских игр-2019

"Активно стали включаться организации частной формы собственности, которые заинтересованы в рекламе своей продукции на Европейских играх", — уточнил Сергей Румас.

По привлечению внешних спонсоров тем временем позитивных подвижек нет:

"К сожалению, ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора. Но мы компенсируем это за счет в том числе внешних спонсоров, которых привлекает Дирекция (по проведению Европейских игр, — прим. автора) сегодня. Конечно, на первоначальные цифры мы не выйдем. Хотя если бы нам ЕОК доверил эту работу два года назад, то мы бы на такое глобальное спортивное соревнование привлечь их смогли", — цитирует Румаса