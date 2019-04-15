ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Румас: ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора для Европейских игр-2019

15.04.2019 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал, что затраты на проведение Европейских игр-2019 находятся в рамках первоначально утвержденной сметы, а план по привлечению белорусских спонсоров перевыполнен.



"Активно стали включаться организации частной формы собственности, которые заинтересованы в рекламе своей продукции на Европейских играх", — уточнил Сергей Румас. 

По привлечению внешних спонсоров тем временем позитивных подвижек нет: 

"К сожалению, ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора. Но мы компенсируем это за счет в том числе внешних спонсоров, которых привлекает Дирекция (по проведению Европейских игр, — прим. автора) сегодня. Конечно, на первоначальные цифры мы не выйдем. Хотя если бы нам ЕОК доверил эту работу два года назад, то мы бы на такое глобальное спортивное соревнование привлечь их смогли", — цитирует Румаса "СБ".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал, что затраты на проведение Европейских игр-2019 находятся в рамках первоначально утвержденной сметы, а план по...
 
Новости дня
Новости разные
 
iSANS: для России поглощение Беларуси стало магистральным направлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика