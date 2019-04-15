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Сергей Румас: ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора для Европейских игр-2019
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал, что затраты на проведение Европейских игр-2019 находятся в рамках первоначально утвержденной сметы, а план по привлечению белорусских спонсоров перевыполнен.
"Активно стали включаться организации частной формы собственности, которые заинтересованы в рекламе своей продукции на Европейских играх", — уточнил Сергей Румас.
По привлечению внешних спонсоров тем временем позитивных подвижек нет:
"К сожалению, ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора. Но мы компенсируем это за счет в том числе внешних спонсоров, которых привлекает Дирекция (по проведению Европейских игр, — прим. автора) сегодня. Конечно, на первоначальные цифры мы не выйдем. Хотя если бы нам ЕОК доверил эту работу два года назад, то мы бы на такое глобальное спортивное соревнование привлечь их смогли", — цитирует Румаса
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Сергей Румас: ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора для Европейских игр-2019
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал, что затраты на проведение Европейских игр-2019 находятся в рамках первоначально утвержденной сметы, а план по...
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