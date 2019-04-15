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В Минском зоопарке пройдет "День земли"

15.04.2019 22:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минский зоопарк приглашает на экологическое мероприятие "День земли", которое начнется в 12.00 в субботу, 20 апреля.

Ожидается, что на празднике выступит экологический театр "Берендеи", пройдет акция-призыв "Реки для рыб, а не для мусора", и будут организованы тематические мастер-классы. Кроме того, экологов-интеллектуалов будет ждать буккросинг "Книга в подарок" и викторина "Что? Где? Когда?".

В Минском зоопарке пройдет "День земли"

 
 
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Минский зоопарк приглашает на экологическое мероприятие "День земли", которое начнется в 12.00 в субботу, 20 апреля. Ожидается, что на празднике выступит экологический...
 
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