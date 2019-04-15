Источник материала: Интерфакс

Минский зоопарк приглашает на экологическое мероприятие "День земли", которое начнется в 12.00 в субботу, 20 апреля.

Ожидается, что на празднике выступит экологический театр "Берендеи", пройдет акция-призыв "Реки для рыб, а не для мусора", и будут организованы тематические мастер-классы. Кроме того, экологов-интеллектуалов будет ждать буккросинг "Книга в подарок" и викторина "Что? Где? Когда?".



