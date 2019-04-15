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В Париже горит собор Нотр-Дам-де-Пари: обрушились шпиль и крыша
16.04.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером в понедельник в соборе Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери) произошел
Фото: Reuters
Возгорание произошло на верхних уровнях собора, в здании велись ремонтные работы. Людей эвакуировали, сообщает
Около 21.00 по минскому времени у собора обрушился шпиль. Позже рухнула крыша собора.
На месте собралось много людей, территория оцеплена. Работают пожарные, однако им сложно бороться с огнем.
Прокуратура начала проверку по факту пожара. Одной и версий возгорания называют ремонтные работы.
Информация о пострадавших не поступала.
К собору едут президент и премьер-министр Франции. Эммануэль Макрон должен был выступить этим вечером с обращением к гражданам, чтобы объявить о тех мерах, на которые готово
Собор Парижской Богоматери — один из символов французской столицы и одно из самых известных зданий в мире. Собор возводили в период 1163—1345 годов.
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В последнее время в соборе вели работы по реконструкции, у стен здания были установлены строительные леса. Le Figaro пишет, что по счастливой случайности 16 медных статуй были откреплены от шпиля 11 апреля, их отправили на реконструкцию.
Статуи высотой 3 метра и весом около 250 кг, после восстановительных работ их должны были вернуть на шпиль в 2022 году.
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Вечером в понедельник в соборе Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери) произошел пожар. Рухнул шпиль собора, а потом и крыша. Фото: Reuters Возгорание...
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