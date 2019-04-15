Сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери начнется 16 апреля

Источник материала: Полымя

Сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери начнется уже 16 апреля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Фонда наследия, передает ТАСС.





По словам представителя, «сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств».

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, который удалось потушить только к утру 16 апреля. Нанесён огромный ущерб каркасу и деревянной крыше, но внутренняя часть Нотр-Дама была чудесным образом спасена.

Нотр-Дам-де-Пари — один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.

Внутренняя часть Собора Парижской Богоматери составляет 427 футов, а его крыша имеет высоту 115 футов. Историческую ценность имеют две массивные готические башни, которые венчают западный фасад и двери, украшенные готической резьбой и увенчанные рядом фигур царей Ветхого Завета. Он уцелели в пожаре.Также пожарные вынесли из огня многовековые произведения искусства и реликвии.