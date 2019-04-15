Источник материала: Новости Волковыска

Наш земляк, защитник брестского «Динамо» и сборной Беларуси Олег Веретило рассказал Николаю Ходасевичу в новом выпуске программы «Бремя футбола» о проблемах своего родного Красносельского.

Узнал от друзей, что пришел новый начальник и решил закрыть полностью футбол, лишить работы первого тренера Юрия Томашевского, который занимался детьми, командой на области, мини-футболом…

Мне половина жителей поселка звонит, говорят: «Некуда даже на выходные сходить». И дети же… Не пойдут на футбол — сигарету возьмут. Там поле есть, они хотели бы тренироваться. Но приходят такие люди и закрывают футбол.

Они рассказывают, на каком основании это происходит?

Говорят: «Вы очень много денег забираете, у вас бюджет большой». Хотя мне рассказывают, что бюджет там на год — около 20000 рублей, не больше. Что это для такого завода, как у нас? Это небольшие деньги, а всем жителям приятно, можно маленьких детей тренировать. Может, начинающий футболист начнет продвигаться. Но все блокируют.

Хотел бы обратиться в городском поселке Красносельском к начальнику Владимиру Киселеву. Не закрывайте футбол, продвигайте спорт дальше, – заявил земляк.