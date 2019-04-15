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"Террористку" Савченко освободили из-под стражи в зале суда

16.04.2019 00:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером в понедельник, 15 апреля, суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи народного депутата Украины Надежду Савченко, а также главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.



Как напоминает strana.ua, Савченко и Рубан были арестованы год назад по обвинению в подготовке вооруженного переворота. СБУ полагает, что нардеп и волонтер АТО собирались взорвать Верховную Раду и убить высших руководителей государства.

В качестве доказательства ведомство опубликовало видео разговора Савченко, Рубана и украинских спецназовцев 8-го полка ГУР Минобороны - которые, как выяснилось, с самого начала работали на СБУ. 

Обвиняемые вину отрицают. Савченко говорит, что обсуждала "акцию возмездия" не всерьез, а Рубан - что груз оружия на Донбассе, с которым его взяли, ввозился из "ДНР" по заказу офицера спецназа. То есть, говорят подследственные, их просто спровоцировали, а после - подставили, чтобы раскрутить громкое политическое дело.

 
 
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Вечером в понедельник, 15 апреля, суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи народного депутата Украины Надежду Савченко, а также главу "Офицерского...
 
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