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"Террористку" Савченко освободили из-под стражи в зале суда
Источник материала: Партизан
Вечером в понедельник, 15 апреля, суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи народного депутата Украины Надежду Савченко, а также главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.
Как напоминает
В качестве доказательства ведомство опубликовало видео разговора Савченко, Рубана и украинских спецназовцев 8-го полка ГУР Минобороны - которые, как выяснилось, с самого начала работали на СБУ.
Обвиняемые вину отрицают. Савченко говорит, что обсуждала "акцию возмездия" не всерьез, а Рубан - что груз оружия на Донбассе, с которым его взяли, ввозился из "ДНР" по заказу офицера спецназа. То есть, говорят подследственные, их просто спровоцировали, а после - подставили, чтобы раскрутить громкое политическое дело.
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Вечером в понедельник, 15 апреля, суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи народного депутата Украины Надежду Савченко, а также главу "Офицерского...
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