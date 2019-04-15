Источник материала: Myfin

Минск – партнер премии «Банк Года – 2018»" />

Audi Центр Минск – партнер премии «Банк Года – 2018»

2019 год – особенный для марки Audi в Беларуси. Ровно 25 лет назад начал свою работу генеральный импортер AUDI AG «Автосалон-АВ». К этому знаменательному событию компания приготовила множество приятных сюрпризов для своих клиентов.

Во-первых, с этого года на все новые автомобили, приобретаемые в Audi Центр Минск, действует заводская гарантия сроком на 5 лет! Первые два года – без ограничения по пробегу. Третий, четвертый и пятый год – при общем пробеге автомобиля не более 150 тысяч километров. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года, а гарантия от сквозной коррозии кузова – 12 лет без ограничения пробега. Таким серьёзным преимуществом не могут похвастаться даже наши коллеги из стран СНГ.