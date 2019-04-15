ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Audi Центр Минск партнер премии Банк Года 2018

16.04.2019 06:56 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Audi Центр Минск партнер премии Банк Года 2018Минск – партнер премии «Банк Года – 2018»" />
Audi Центр Минск – партнер премии «Банк Года – 2018»

2019 год – особенный для марки Audi в Беларуси. Ровно 25 лет назад начал свою работу генеральный импортер AUDI AG «Автосалон-АВ». К этому знаменательному событию компания приготовила множество приятных сюрпризов для своих клиентов.

Во-первых, с этого года на все новые автомобили, приобретаемые в Audi Центр Минск, действует заводская гарантия сроком на 5 лет! Первые два года – без ограничения по пробегу. Третий, четвертый и пятый год – при общем пробеге автомобиля не более 150 тысяч километров. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года, а гарантия от сквозной коррозии кузова – 12 лет без ограничения пробега. Таким серьёзным преимуществом не могут похвастаться даже наши коллеги из стран СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успех марки Audi в Беларуси легко измерить цифрами. Начиная с 1994 года генеральный импортер AUDI AG передал клиентам более 7,5 тысячи новых автомобилей, украшенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пуховичском районе стартовал проект "Папазал"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика