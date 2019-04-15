- О минском "Динамо" много говорить не буду. Там есть специалисты, которые разбираются в футболе, — им виднее. Скажу так: если есть голевые моменты, то будут и голы. Если нет — надо уповать на удачу. Пока она минчанам благоволит. Так было в том числе в матче против "Городеи". Но о динамовских проблемах с игрой мне как-то неправильно рассуждать. Тем более там уже совсем новая команда. Из "моих" футболистов в основе играли лишь Швецов, Шитов и Фатаи, плюс Гаврилович вышел на замену. А применительно к клубу скажу о другом: в прошлом году мы заняли третье место. В честной борьбе. Для некоторых ребят это были первые медали. Но награждения не было! Игроков надо отблагодарить, хоть по почте "медальки" отправьте...