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Сергей Гуренко: в прошлом году "Динамо" заняло третье место в честной борьбе. Но награждения не было!

16.04.2019 07:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский специалист Сергей Гуренко в экспертной колонке на страницах "Прессбола" рассказал, в частности, что минское "Динамо" до сих пор не наградили бронзовыми медалями чемпионата Беларуси-2018.

- О минском "Динамо" много говорить не буду. Там есть специалисты, которые разбираются в футболе, — им виднее. Скажу так: если есть голевые моменты, то будут и голы. Если нет — надо уповать на удачу. Пока она минчанам благоволит. Так было в том числе в матче против "Городеи". Но о динамовских проблемах с игрой мне как-то неправильно рассуждать. Тем более там уже совсем новая команда. Из "моих" футболистов в основе играли лишь Швецов, Шитов и Фатаи, плюс Гаврилович вышел на замену. А применительно к клубу скажу о другом: в прошлом году мы заняли третье место. В честной борьбе. Для некоторых ребят это были первые медали. Но награждения не было! Игроков надо отблагодарить, хоть по почте "медальки" отправьте...

 
 
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Известный белорусский специалист Сергей Гуренко в экспертной колонке на страницах "Прессбола" рассказал, в частности, что минское "Динамо" до сих пор не наградили...
 
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