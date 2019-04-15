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Продано! Очередная попытка продать уникальный дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов не увенчалась успехом

16.04.2019 07:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявленный комитетом «Брестоблимущество» на 12 апреля аукцион по продаже бывшей усадьбы Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района признан несостоявшимся. И в этот раз не нашлось желающих стать новым хозяином объекта, являющегося историко-культурной ценностью.



Впервые дворцово-парковый ансамбль был выставлен на продажу в 2013 году, и тогда его стоимость составила без малого 57 тыс. долларов. Впоследствии цену лота снижали до 80%. На последних торгах он был выставлен по начальной цене 19 210 рублей. По условиям аукциона, победитель должен заключить договор на разработку проектно-сметной документации и осуществить реконструкцию исторического комплекса в установленные сроки. Кроме того, необходимо зарегистрировать в Минкульте охранное обязательство на историко-культурную ценность, а также использовать объект в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию. Отсутствие заявок на уникальный комплекс в «Брестоблимуществе» объясняют необходимостью вложить в его восстановление большие средства. С течением времени он продолжает приходить в упадок. После того, как две стены флигеля обрушились, Барановичский райисполком вынужден был принять меры, чтобы исключить травмирование людей.


Впрочем, попытка приобрести объект все же была. Усадьбу Радзивиллов по сниженной наполовину цене выкупила на торгах частная минская фирма, намеревавшаяся открыть на ее месте большой туристический объект. Но реализовать эти планы не удалось, как и выплатить полную стоимость. В 2016 году усадьбу у несостоявшегося инвестора забрали, и дальнейшая ее судьба остается под вопросом.


 
 
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Объявленный комитетом «Брестоблимущество» на 12 апреля аукцион по продаже бывшей усадьбы Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района признан...
 
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