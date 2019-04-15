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Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре

16.04.2019 07:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил в понедельник официальный представитель собора Андре Фино.



Фото: ЕРА

"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета Le Figaro слова Фино.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета со ссылкой на представителя пожарных.

"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.

После разрушительного пожара, охватившего собор в понедельник и опрокинувшего его шпиль, многие опасались, что предметы, собранные за столетия, могут быть потеряны. Неясно, скольких удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.


Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.



 
 
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Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил в понедельник официальный представитель собора Андре Фино.
 
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