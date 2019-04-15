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Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре
Источник материала: Партизан
Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил в понедельник официальный представитель собора Андре Фино.
Фото: ЕРА
"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета Le Figaro слова Фино.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета со ссылкой на представителя пожарных.
"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", - цитирует издание представителя пожарных Габриэля Плюс.
После разрушительного пожара, охватившего собор в понедельник и опрокинувшего его шпиль, многие опасались, что предметы, собранные за столетия, могут быть потеряны. Неясно, скольких удалось спасти.
Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.
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Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре, сообщил в понедельник официальный представитель собора Андре Фино.
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