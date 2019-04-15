ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый на Минщине Junior Stem-класс открылся в Клецком районе

16.04.2019 07:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Рассветовской средней школе Клецкого района открылся первый в Минской области Junior STEM-класс, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"Здесь школьники младших классов будут заниматься программированием, моделированием и робототехникой с применением межпредметных связей", - говорится в сообщении.

На открытии Junior STEM-класса присутствовали заместитель председателя Клецкого райисполкома Геннадий Буйвило и начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома Анатолий Климович. Они отметили, что Junior STEM-класс – это значительный шаг вперед в развитии образовательного пространства района.

Первый на Минщине Junior Stem-класс открылся в Клецком районе
Класс был создан по инициативе педагогического коллектива учреждения образования и его директора – Сергея Дубмана. Помещение для занятий было обустроено всего за месяц. А имеющиеся в учреждении образования компьютерная техника и наборы для LEGO-конструирования позволили оборудовать его по современным стандартам.

Кроме того, при поддержке резидентов Парка высоких технологий были закуплены 15 ноутбуков и 19 LEGO-конструкторов для создания программируемых роботов. На данный момент в Рассветовской школе есть наборы для конструирования различных уровней сложности – LEGO WeDo 2.0, LEGO BOOST и LEGO Mindstorms.

Занятия в Junior STEM-классе проходят ежедневно и носят прикладной характер, а проводят их педагоги школы. Системное обучение позволит ребятам младших классов не только получить знания по робототехнике и изучению языка программирования Scratch, но и развить у них навыки критического анализа информации, планирования своей деятельности и эффективного воплощения идей.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Рассветовской средней школе Клецкого района открылся первый в Минской области Junior STEM-класс, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома. "Здесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика