Первый на Минщине Junior Stem-класс открылся в Клецком районе

Источник материала: Интерфакс

В Рассветовской средней школе Клецкого района открылся первый в Минской области Junior STEM-класс, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"Здесь школьники младших классов будут заниматься программированием, моделированием и робототехникой с применением межпредметных связей", - говорится в сообщении.

На открытии Junior STEM-класса присутствовали заместитель председателя Клецкого райисполкома Геннадий Буйвило и начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома Анатолий Климович. Они отметили, что Junior STEM-класс – это значительный шаг вперед в развитии образовательного пространства района.



Класс был создан по инициативе педагогического коллектива учреждения образования и его директора – Сергея Дубмана. Помещение для занятий было обустроено всего за месяц. А имеющиеся в учреждении образования компьютерная техника и наборы для LEGO-конструирования позволили оборудовать его по современным стандартам.

Кроме того, при поддержке резидентов Парка высоких технологий были закуплены 15 ноутбуков и 19 LEGO-конструкторов для создания программируемых роботов. На данный момент в Рассветовской школе есть наборы для конструирования различных уровней сложности – LEGO WeDo 2.0, LEGO BOOST и LEGO Mindstorms.

Занятия в Junior STEM-классе проходят ежедневно и носят прикладной характер, а проводят их педагоги школы. Системное обучение позволит ребятам младших классов не только получить знания по робототехнике и изучению языка программирования Scratch, но и развить у них навыки критического анализа информации, планирования своей деятельности и эффективного воплощения идей.