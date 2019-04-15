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В Пуховичском районе стартовал проект "Папазал"

16.04.2019 06:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проект "Папазал", призванный сблизить отцов и их детей, стартовал в Пуховичском районе Минской области, сообщили в Миноблисполкоме.

"Этот проект получил широкую общественную поддержку и распространение по всей стране", - отмечают в ведомстве. Подобные залы открываются на базе школ, физкультурно-оздоровительных центров.

В Пуховичах "ПапаЗал" открыт на базе ФОК "Энергия" в поселке Дружный. Выбор места основывается на том, что именно там проживает много молодых семей, а молодым отцам явно будет интересно тренироваться вместе с детьми.

В Пуховичском районе стартовал проект "Папазал"
Помимо занятий на тренажерах, в распоряжении детей и их родителей зал для бокса и настольный теннис, отметили в Миноблисполкоме.

 
 
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Проект "Папазал", призванный сблизить отцов и их детей, стартовал в Пуховичском районе Минской области, сообщили в Миноблисполкоме. "Этот проект получил широкую...
 
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