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Как наказать нерадивую бригаду, которая «накосячила» при строительстве дома? Советы адвоката

16.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель оказался в типичной ситуации: строители пообещали сделать все от и до, но вместо этого — и тут и там «накосячили». Мужчина был готов искать компромисс, а вот его жена вышла из себя и подала в суд. Получится ли у пары наказать нерадивых рабочих или, напротив, этим иском они подставили сами себя? Отвечает адвокат.


Фото: papamaster.su

«Мы с женой затеяли строительство дома. Ну вроде как, чтобы на пенсию было куда приехать. Сами никогда со строительством дел не имели, поэтому сразу было решено нанять специалистов. Подписали с ними договор — все, как и положено.

Наверное, нужно объяснить, что жена у меня человек специфический, большую часть жизни проработала на руководящих должностях. Поэтому привыкла, что ее слушают, и на любые отступления от этого правила всегда реагирует остро. А строители, вы сами знаете, народ свободный. Тут чуть не по плану, там чуть не по плану — и все это у них в порядке вещей. В общем, на почве вот таких незначительных для них и значительных для моей жены отступлений и начались у них разногласия.

По ходу строительства они копились и росли в масштабах. Плюс деньги мы давно собирали на это дело, но скажу вам прямо: как мы ни старались считать реалистично, все равно получилось дороже, чем мы предполагали. Это еще больше накаляло обстановку.

Я и жену, как мог, успокаивал. И с руководством наших строителей говорил. Все, что мог, я сделал, чтобы конфликт сгладить. Но гибкость проявлял я один. Закончилось тем, что после очередного скандала со строителями жена насоветовалась с какими-то своими знакомыми и подала в суд. Цель, как она мне объяснила, — доказать, что договор наш на строительство — незаключенный. Сделать так, как будто его никогда и не было, найти нормальных строителей и построить нормальный дом. Иск она писала сама, с помощью тех же знакомых.

Договор на строительство подписывал я. Поэтому и иск тоже жена сказала подписывать мне. Я этот иск прочитал. Из того, что понял: они бьют на то, что договор составлен неправильно и многие моменты в нем не прописаны. А это вроде как значит, что он не заключен.

Я уже даже один раз в суд сходил. Жена свято уверена в успехе этого мероприятия, планирует наказать их по полной. А я вот после суда не знаю, что и думать. Судья мне такие вопросы задавала, по которым я чувствую, что не все так гладко. Долго выясняла, что же уже на участке сделано (по готовности дома на сегодня — процентов 40), платили ли мы что-то (конечно, платили, но вот последний достаточно большой объем работ жена уже оплачивать отказалась), контролирую ли я строительство (или я, или жена, или вдвоем постоянно ездим — это же очевидно). Вторая сторона ничего не признает, кроме того, что да, есть какие-то их недоделки, но они их готовы устранить.

А что им еще говорить: если мы не заплатим сумму, которую должны, у них будут проблемы — тут сомнений нет. Я совсем запутался, из суда с квадратной головой вышел, а чем это все закончится, так и не понял. Татьяна, что вы скажете по поводу всей этой ситуации?».

Комментарий адвоката:

— Первое, что хочу отметить — оценивать свои шансы на успех и выяснять возможные риски после обращения в суд крайне недальновидно. Все должно происходить с точностью до наоборот, в обратной последовательности: сначала необходимо изучить вопрос, оценить все за и против, сформировать доказательственную базу и только после этого при наличии оснований — обращаться в суд для защиты своих прав. Но поскольку ваше дело уже находится в суде, то давайте разбираться с тем, что вы имеете.


Фото: pcapposto.com

Из обращения следует, что от вашего имени в суд было подано исковое заявление о признании незаключенным договора строительного подряда.

Для понимания дальнейшей информации определим, что по закону в этих правоотношениях вы заказчик, а вторая сторона — подрядчик.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст.402 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), любой договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.

Важно: по общему правилу, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров этого вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст.402 ГК Республики Беларусь).

Исходя из своей практики отмечу: сомнения в заключенности и иски по этому поводу наиболее часто возникают именно в отношении договоров строительного подряда. Вероятно, это обстоятельство связано с внушительным перечнем условий, которые закон называет существенными для этого вида договоров.

Обратите внимание: в п. 10 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 года № 1450, в качестве существенных условий данного договора указаны следующие:

1. Предмет договора (то есть наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ, подлежащих выполнению, и их объемы);

2. Указание на выполнение строительных работ собственными силами подрядчика либо с привлечением субподрядчиков;

3. Сроки (число, месяц и год) начала и завершения строительства объекта (выполнения строительных работ). По согласованию сторон могут быть предусмотрены также сроки начала и завершения отдельных видов (этапов) строительных работ (промежуточные сроки);

4. Договорная (контрактная) цена или способ ее определения;

5. Порядок и сроки представления проектной документации, ее содержание и состав, количество представляемых экземпляров;

6. Порядок расчетов за выполненные строительные работы;

7. Источники и объемы финансирования по каждому из источников, в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год;

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств;

9. Обязанности заказчика и подрядчика при исполнении договора;

10. Форма обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, в соответствии с законодательством.

Опыт адвокатов нашего бюро говорит о том, что подрядчики крайне редко относятся максимально ответственно к составлению договора строительного подряда в части отражения и определения всех указанных выше условий.

Справедливости ради нужно отметить, что на практике нередко возникают ситуации, когда согласовать то или иное условие договора строительного подряда на момент его подписания в принципе невозможно. Этим нередко злоупотребляют заказчики при обращении в суд.

В связи с этим, помимо формальной оценки отражения всех существенных условий в договоре, суды по этой категории дел тщательно подходят к установлению фактических взаимоотношений сторон после его подписания. А именно: суд выясняет, свидетельствовали ли последовавшие за заключением договора действия сторон о согласованности между ними и о намерении исполнять условия договора.

Это позволяет оценить обоснованность претензий заказчика, а также то, насколько добросовестно он действует, обращаясь в суд с иском о признании незаключенным соответствующего договора. Именно это, насколько усматривается из обращения, происходит в вашем случае.

В обращении вы не сообщаете, на несогласованность каких условий договора ссылаетесь в своем иске. Как следствие, должным образом оценить вашу позицию в этой части невозможно.

В то же время в своем обращении вы указываете, что договор исполнялся как подрядчиком, так и вами — заказчиком; претензий о согласованности его условий до обращения в суд не было.

Более того, насколько усматривается из обращения, в действительности суть претензий вашей супруги сводится к некачественному выполнению подрядчиком своих договорных обязательств. Указанные обстоятельства ставят под сомнение обоснованность вашего обращения в суд с иском о признании договора строительного подряда незаключенным. Однако, еще раз подчеркну, однозначно ответить на этот вопрос можно только после детального изучения вашей ситуации.

Следует особо отметить, что после изучения изложенных вами в обращении фактов возникает закономерный вопрос: по какой причине вы с супругой не пошли по пути защиты своих прав в рамках законодательства о защите прав потребителей?

Ведь если стоит цель расторгнуть договор строительного подряда, то это может быть сделано в рамках законодательства о защите прав потребителей. В этом вопросе также есть несколько возможных способов достижения поставленной цели, и для каждого из них — индивидуальная совокупность условий, которые для достижения указанной цели должны быть соблюдены.

Мой личный совет: и дела о признании договора строительного подряда незаключенным, и дела о расторжении этого договора в рамках законодательства о защите прав потребителя по праву относятся к категории сложных. Не имея соответствующего образования и опыта в таких делах, пытаясь понять, для чего судья задает те или иные вопросы, и на этом выстраивая свою позицию, вы должны четко понимать, что ваши шансы ошибиться крайне высоки.

Если вы, тем не менее, настроены и далее самостоятельно отстаивать свои права в суде, но при этом чувствуете слабость своей позиции и ваша конечная цель — качественно построенный дом, то в качестве одного из вариантов выхода из сложившейся ситуации рекомендую рассмотреть возможность заключения мирового соглашения по делу.

В целом обращаю ваше внимание: при выборе правовой позиции нужно помнить, что если она является необоснованной, то вы рискуете не только не добиться желаемого результата, но и сверх того — на вас может быть возложена обязанность по возмещению понесенных стороной ответчика судебных расходов по делу.

Учитывая изложенное, я рекомендую вам незамедлительно прибегнуть к помощи специалиста — адвоката, с тем чтобы, если у вас есть правовые основания для признания договора незаключенным, усилить и отстоять свою позицию в суде. Если же адвокат усмотрит, что избранная вами позиция является необоснованной, он порекомендует вам возможные варианты ее корректировки, в том числе изменения заявленных исковых требований.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление (измененное, уточненное, дополненное), юридическое обоснование вашей позиции, претензию, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

 
 
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Читатель оказался в типичной ситуации: строители пообещали сделать все от и до, но вместо этого - и тут и там «накосячили». Мужчина был готов искать компромисс, а вот...
 
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