Полный обзор Samsung Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A40

Источник материала: Tut.by

В этом году Samsung явно решила усилить позиции в сегменте относительно недорогих смартфонов, начав с Galaxy A30 ( обзор ) и Galaxy A50 ( обзор ). А теперь 42.TUT.BY на тестирование попали оставшиеся устройства из обновленной линейки — Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A40. Ниже рассказываем о главных плюсах и минусах этих новых аппаратов.



Слева А40, в центре А20, справа А10

Выглядят как братья-близнецы

Вся тройка смартфонов выглядит как братья-близнецы. Внешне определить, где какая модель, получится разве что по размеру дисплеев. Самое миниатюрное устройство — Galaxy A40. Чуть больше — Galaxy A10, самый «габаритный» аппарат — Galaxy A20.

Впрочем, серьезных конструктивных различий, несмотря на разницу в размерах, между гаджетами не заметно. У всех задняя панель сделана из пластика, клавиши включения и регулировки громкости находятся на правой грани, внизу — 3,5-мм вход для наушников.



В руке Galaxy A40

Конечно, Galaxy A40 за счет самого миниатюрного экрана удобнее всего управлять одной рукой, но и у других смартфонов серьезных проблем с этим нет. Единственный недочет — слишком высоко расположенный сканер отпечатков пальцев в Galaxy A20, тянуться к нему не всегда удобно.

Galaxy A10 при этом дактилоскопическим сенсором решили не оснащать. Возможно, на такое пошли ради максимально возможного удешевления устройства. Зато в нем, как и в Galaxy A20 и Galaxy A40, есть функция разблокировки по лицу.





Днем таким способом активировать устройства можно меньше чем за секунду. Вечером скорость распознавания ожидаемо снижается из-за недостаточного количества света. Но подобное можно сказать и о гораздо более дорогих флагманских смартфонах.

Все новинки поддерживают одновременную установку двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD — это удобно.



Galaxy A40

Из недостатков — невозможность подключиться к Wi-Fi-сетям на частоте в 5 ГГц на Galaxy A10 и Galaxy A20. Кроме того, в младшем Samsung Galaxy A10 порт для зарядки — уже устаревший microUSB, а не новый USB-C, как во всех остальных моделях Galaxy A (2019).

Дисплеи

Экраны Galaxy A20 (6,4 дюйма) и Galaxy A40 (5,9 дюйма) выполнены по технологии Super AMOLED, в более доступном Galaxy A10 (6,2 дюйма) установлена IPS-панель.



Galaxy A10, A20 и А40

Разница есть и в разрешении дисплеев. В двух младших смартфонах оно равняется HD+ (270 точек на дюйм), в Galaxy A40 — Full HD+ (437 точки на дюйм). Из-за этого картинка на Galaxy A10 и Galaxy А20 слегка рыхлая, отдельные пиксели становятся заметны с расстояния вытянутой руки. В Galaxy A40 такой проблемы нет.

Традиционно для AMOLED-экранов, цветопередача на Galaxy A20 и Galaxy A40 очень насыщенная и яркая, с глубоким черным цветом и высоким уровнем яркости. Недостаток, как и во множестве других смартфонов с подобными матрицами, один — инверсия белого цвета при наклоне (экраны начинают немного желтить).



Galaxy A10, A20 и A40

За счет IPS-панели цветопередача на Galaxy A10 намного более спокойная. Но, субъективно, дисплей этого смартфона немного проигрывает AMOLED-матрицам Galaxy A20 и A40: черный цвет на нем выглядит, скорее, серым, максимального уровня яркости не всегда хватает для комфортной работы с аппаратом под солнцем.

Достаточная, но не выдающаяся производительность

Samsung Galaxy A10 и Galaxy A20 работают на одинаковом процессоре — Exynos 7884. Правда, оперативной памяти в Galaxy A10 всего 2 ГБ, а в A20 — уже 3 ГБ.

Ожидаемо, производительность обоих аппаратов практически не отличается друг от друга. В AnTuTu девайсы набирают немногим меньше 90 тысяч баллов. На сегодня такой результат, пожалуй, является минимально допустимым для комфортной каждодневной работы.



Galaxy A10

Проще говоря, мощности Galaxy A10 и A20 достаточно, чтобы, например, проверить почту, попереписываться в мессенджере, параллельно держа в интернет-браузере несколько открытых вкладок или YouTube. Интерфейс с фирменной оболочкой One UI (подробнее о ней мы рассказывали здесь ) работает достаточно плавно, хотя и не может посоревноваться по скорости с флагманскими аппаратами. В 3D-игры получится поиграть, но только на минимальных настройках графики.



Galaxy A40

Galaxy A40 базируется на процессоре Exynos 7904 — таком же чипе, что и Galaxy A30. Оперативной и постоянной памяти в смартфоне, соответственно, 4/64 ГБ. Результат в AnTuTu — больше 100 тысяч очков. Но существенной разницы в производительности в сравнении с Galaxy A10/A20 не ощущается. В «танки» с комфортным fps на высоких настройках поиграть, скорее всего, все еще не получится.

Отличное время автономной работы

Время работы от одного заряда — сильная сторона всей тройки аппаратов. В Galaxy A40 объем аккумулятора составляет 3100 мАч, в Galaxy A20 — 4000 мАч, в Galaxy A10 — 3400 мАч. При этом в Galaxy A20 и Galaxy A40 присутствует технология 15-ватной ускоренной подзарядки, прямо как во флагманском Galaxy S10+. Благодаря ей от 0 до 100% гаджеты подзаряжаются немногим более часа.



Galaxy A40

Ради «галочки» мы прогнали на аппаратах синтетический тест AnTuTu Tester. Galaxy A10 в нем набрал около 10 тысяч баллов, у Galaxy A40 такой же результат. Другими словами, в обычном режиме использования (если, например, постоянно не пользоваться навигацией) гаджеты вполне смогут протянуть по день-полтора дня без подключения к розетке.

У Galaxy A20 результат еще более впечатляющий — больше 20 тысяч очков в AnTuTu Tester. То есть на одном заряде смартфоном получится пользоваться около двух (а может быть, и двух с половиной) дней.



Galaxy A20

Основные камеры

В Galaxy A10 основная камера — одинарная, на 13 Мп (f/1.9). Тем не менее на нее можно делать кадры с 2-кратным зумом. В Galaxy A20 и A40 дополнительный модуль широкоугольный, для съемок с более широкой перспективой (123 градуса).





Разрешение пары основных фотомодулей Galaxy A20 — 13 Мп (f/1.9) и 5 Мп (f/2.2). В Galaxy A40 это камеры на 16 Мп (f/1.7) и 5 Мп (f/2.2). Такая же связка используется и в Galaxy A30.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A40 (здесь и далее именно в таком порядке) днем при хорошем освещении и вечером при недостатке света на полностью автоматических настройках.

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На наш взгляд, особой разницы в детализации снимков или их цветопередаче днем между всеми тремя смартфонами нет — как для устройств из начальной и средней ценовой категории, кадры получаются вполне приемлемого качества, которое наверняка устроит большинство пользователей.

Вечером разница пускай и не критична, но уже более заметна. Galaxy A10 начинает отставать — шумов на его фотографиях становится больше, фотографии чаще получаются смазанными.

А вот какие фотографии получаются с широкоугольных фотомодулей Galaxy A20 и Galaxy A40. При недостатке света получить на них приличный кадр становится сложнее:

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Резюме

Samsung Galaxy A20 уже официально продается в Беларуси за 479 рублей, Galaxy A10 и Galaxy A40 можно будет приобрести на этой неделе за 349 и 639 рублей соответственно. При этом Galaxy A30 и Galaxy A50 , ранее побывавшие у нас на тесте, стоят 549 и 689 рублей.

Таким образом, у компании получилось покрыть практически весь бюджетный и среднебюджетный ценовой сегмент, на первый взгляд, мало отличающимися друг от друга смартфонами.





Разница между «соседними» моделями на самом деле не очень велика, но логика производителя вполне понятна. Так каждый покупатель сможет найти устройство, которое подойдет именно под его бюджет, и при этом не слишком потеряет в технических характеристиках.

Из общих плюсов, характерных для Galaxy A10, A20 и А40, выделяется время автономной работы. Гаджеты от одного заряда точно продержатся не меньше полного рабочего дня, а некоторые (в частности, Galaxy A20) и того больше — около двух-двух с половиной дней. Кроме того, устройства поддерживают одновременную работу с двумя SIM-картами и картой памяти, а А20 и А40 еще умеют быстро подзаряжаться.

Из небольших недостатков Galaxy A10 и Galaxy A20 — отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте в 5 ГГц. Кроме того, в Galaxy A10 порт для зарядки — устаревший microUSB, а не USB-C, как в других устройствах линейки.

По уровню производительности Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A40 схожи. Мощности им будет вполне достаточно как для большинства «бытовых» задач, так и для 3D-игр, но с минимальными настройками графики. С камерами ситуация схожа. Днем смартфоны снимают примерно одинаково, но вечером при недостатке света вперед вырывается более дорогой Samsung Galaxy A40.

К конкурентам Galaxy A10 относится, например, поступивший недавно в официальную продажу Xiaomi Redmi 7 ( наш обзор ). У него чуть большая производительность и схожее время работы от одного заряда, но и стоит аппарат немного дороже.

Galaxy A20 может посоревноваться с Huawei Y7 2019 , который также продается за 479 рублей. Прямых конкурентов Galaxy A40 с таким же миниатюрным корпусом и дисплеем, на наш взгляд, найти сложно. Это его большой плюс.

За предоставленные на тест смартфоны благодарим российское представительство компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

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