Парни, внимание! Мы спросили у девушек, что их в вас бесит

Источник материала: Tut.by

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — да-да, эта фраза уже вызывает легкий нервный тик, но, черт, кажется, все еще в чем-то правдива. Иначе как объяснить случаи, когда действия парней просто выводят нас из себя, хотя с их точки зрения всё норм? Когда мы обращались к девушкам, они сразу же реагировали на наш вопрос: «Ух, я щас напишу!».

Так что, парни, открывайте «Заметки» в смартфоне и конспектируйте. Кажется, если вы гетеросексуальны и хотите быть не одинокими, придется учиться выживать в мире девичьих «заскоков».



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Юля, 23 года. Бесит PlayStation и эгоизм

Я не могу сказать в общем, что меня бесит: это индивидуальные штуки, все зависит от человека. В топе — комбо «эгоист+собственник». Это когда мы как бы в отношениях и «я же тебе доверяю», но в то же время звучат постоянные вопросы: «С кем это ты общаешься и почему». Ни в коем случае не говорю, что эта черта встречается только у парней, но встречается же. Еще мне все-таки нравится концепция «мужчина делает первый шаг», и когда потенциальный молодой человек мнется и тупит, мне это не нравится.

Из последних отношений: бесили короткая прелюдия и зависание на несколько часов в PlayStation, когда мы вместе тусуемся с его друзьями. Когда они там сами себе — на здоровье, но когда мы все вместе — ребят, камон! Это напрягает.

Полина, 17 лет. Бесит запах и «зоопарк»

Меня вот прямо выносит, когда молодые люди резко переходят на «милые» словечки типа «зая» и «котик». Сразу возникает ощущение, что я животное из зоопарка какое-то.

И бесит, когда парни вонючий парфюм на себя выливают. Да так много, что аж за сто километров будет чувствоваться этот замечательный стойкий запах, похожий на одеколон «Саша» из ларька.



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Лера, 20 лет. Бесит реакция на ПМС и свою фамилию

Сразу же пришла на ум ситуация, когда я злюсь, возмущаюсь, а парень спрашивает: «У тебя месячные (ПМС)?». Даже если это и так, то бесит все равно. Потому что если не знаешь, что это такое, то просто заткнись, а? Похожая история с фразой «ты слишком нервная, тебе мужик нужен» от разных парней. Это не я нервная, и мужик у меня есть, это ты м***к, раз я бомблю.

Очень бесит, когда говорю, что если выйду замуж, то оставлю свою фамилию, а они начинают бухтеть, что это неправильно. Ну и начала замечать, что раздражает, когда парни в транспорте сидят и не уступают место старикам, и это приходится делать мне или другим девушкам, а они дальше сидят.

Аляксандра, 19 гадоў. Бесяць ідэалы

Мяне раздражняюць хлопцы з завышанымі чаканнямі. Так, ты можаш быць наколькі заўгодна цікавай, ты можаш быць не глупай, можаш быць прывабнай, але, калі ты не Скарлет Ёхансан, прабач.

Горш, толькі калі ён адразу пачынае ідэалізаваць цябе і ўжо потым, неяк зусім выпадкова, заўважае, што ты — нічога сабе! — такі ж чалавек і ў цябе ёсць недахопы. Ён расчараваны, а ты не атупляеш, што з табой не так.

Лиза, 24 года. Бесит инфантилизм и «когда мама в попку целует»

Бесит, когда он не может сам ничего решить, даже элементарного: в какое кафе пойти, что делать в выходные, где найти место, чтобы заняться сексом (если мы оба живем с родителями).

Плюс, какой бы тупой совет ни дала его мама, он все равно прислушается к ней, а не к тебе. И вообще, мамы сейчас настолько пацанов в попку целуют, что они без ее слова ничего сделать не могут. Отсюда берутся и инфантильность, и неспособность найти решение проблемы, что раздражает. Читаешь потом все эти статьи, мол, «ты должна быть девочкой, попроси его помочь», а как его просить, если он ничего не умеет? Это же реально из воспитания идет, если мама вечно за ним ходит — потом вот такое вырастает.

Еще постоянные отмазки типа «я устал, поэтому не пойду», «у меня куча дел» и так далее. Вот сижу я такая после 12-часового рабочего дня и думаю: «То есть это ты устал — сходил на какие-нибудь три пары несчастные, как я тебя понимаю!». Короче, парни сейчас настолько избалованы, что реально привыкли: за них все делают.

Например, у моей подруги скоро свадьба, и она мне рассказывала, как искала ресторан, заказывала платье, украшения, цветы, бегала везде… Я ее спросила, что делает ее жених, а она такая: «Ну он кольца сходил купил». Обалдеть!



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Ася, 23 года. Бесит «биг дик энерджи» и рефлексы XVIII века

Больше всего бесит ничем не пробиваемая самоуверенность. Даже самые забитые мамкины сыночки заявляют какое-то такое потрясающее право на всеобщее внимание и понимание. Идет напролом и уверен, что именно другой человек с узкой дорожки должен сойти, а не он. Поэтому особенно смешно, когда на этой узкой дорожке встречаются два мужика. Как барашки, ей-богу.

От этого и сидят в общественном транспорте на трех местах сразу, потому что надо излучать «биг дик энерджи». Мне кажется, большинство мужчин искренне считают, что они больше нужны миру, чем он им.

Там, где женщины рефлексируют и анализируют ситуацию, мужчина уже совершает поступок. И несмотря на то, что пикаперские тренинги и прочий «успешный успех» говорят, что именно так нужно поступать по жизни, очевидно, что стратегия — г…но полное. А потом всякие руководители удивляются: «Как же так, почему проект провалился, Вася же знал точно, что нам делать, не то что эта нервная Маша, которая „пацаны, подождите, давайте чуть-чуть подумаем“…».

Из этого вытекает и второй пункт: желание все объяснять. Вот прям все. Мужчины (не все такие, но многие) не могут нормально разговаривать с девушками. Они всегда включают тон «ох, милая, сейчас растолкую тебе, как мир устроен».

Вот, знаешь, иногда в беседе что-то такое подытоживающе-отвлеченное говоришь типа «ох, да, сложная жизнь». И им обязательно надо растолковать тебе, почему именно жизнь такая сложная и что вообще такое жизнь, а еще и пример какой-нибудь ввернуть типа «да, вот прям как в Женевской конвенции» и еще про нее подробнее рассказать, потому что это, по ходу, единственное, что когда-то давно в универе успел запомнить.

Вот иногда стоишь, слушаешь такого и так хочется сказать: «Геннадий, расслабься, давай как люди поговорим, ну че ты».

Ну вот просто в голове у них не укладывается, что женщина может быть ровно так же развита, с тем же багажом знаний, такой же человек. Нет, это какой-то рефлекс XVIII века.



Фото: polinopolis.kosmetista.ru

Саша, 17 лет. Бесит «дота» и резинки на руках

Я люблю проводить время в компании парней, и часто они между собой переходят на тему спорта или «доты». Будучи человеком весьма открытым для новой информации любого рода, я с удовольствием выслушаю и про футбол, и про компьютерную игру, если они потратят одну лишнюю минуту и введут меня в курс беседы. Но когда они продолжают разговаривать, просто игнорируя еще одного собеседника, становится крайне некомфортно.

Еще недавно меня начало триггерить от парней, носящих спиралеобразные резинки для волос на руках. Раньше относилась к ним нейтрально, но однажды мне нужно было завязать волосы на физре, и знакомый с резинкой на руке отказался одолжить мне ее. Он сослался на то, что это стиль, и он не может. С тех пор бесит эта деталь у мальчиков, хотя это и глупо.

Меня раздражает это в любом человеке, вне зависимости от гендера, но этим всегда грешат пацаны. Когда в «ВК» мы пожелали друг другу спокойной ночи, потом я снова захожу в сеть, а он, такой: «Ты же спать собиралась, ну вот иди и спи». И вопрос: «А зачем ты красишься?» — тоже не понимаю. Его можно задать с интонацией заинтересованности и желанием получить ответ, но вместо этого он звучит как упрек или что-то вроде того.

Оля, 17 лет. (Не) бесят дырки в носках

Что меня действительно раздражает — так это неумение чувствовать личные границы. Конечно, я не про всех парней, тем более что среди девушек тоже есть те еще «штучки». Но так или иначе: что для вас значит «давай встречаться»? Что для вас значит «быть в отношениях»?

Любовь — это не на три дня, не на неделю. Это что-то выше крепкой дружбы, и порой тот самый переход вообще остается незамеченным. Так что все эти спамы в личные сообщения, возмущения по телефону, обиды, игноры и прочее — не понимаю. Нужно уметь все обсудить, спокойно и без истерик. Как я могу сказать «да, я тоже тебя люблю», если это не так?

А еще бесит, что некоторые парни парятся по поводу дырок в носках. Все окей, у меня тоже они есть, не стесняйтесь.