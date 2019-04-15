Иранцам опять продлили срок строительства «Магнита Минска». Как он выглядит сейчас?

Источник материала: Tut.by

Сроки сдачи иранского многофункционального комплекса «Магнит Минска», который планировали построить еще в 2013 году, продлили до 2021 года. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в Мингорисполкоме. Почему тормозится процесс строительства и как сейчас выглядит комплекс — в материале.





«Магнит Минска» — это сооружение на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. В одной части комплекса должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр. Здание с 2009 года строит иранская компания «Кейсон» через свою белорусскую «дочку» «Белпарс». Изначально объект планировали ввести в 2013-м, но сроки неоднократно переносились. Согласно указу президента объект должны были достроить к концу прошлого года. Но и этот срок истек. Объект не закончен и большого движения на стройплощадке не наблюдается.



















В Мингорисполкоме рассказали, что инвестор не успел завершить стройку в 2018 году в связи с неритмичным финансированием.

— В настоящее время у ИООО «Белпарс» имеется вся разрешительная документация на строительство объекта, в Мингорисполком предоставлен график завершения строительства комплекса с планируемым сроком ввода его в эксплуатацию в 2021 году, — сообщили в Мингорисполкоме.

«Магнит Минска» по-прежнему строится на основании указа президента и инвестдоговора с Беларусью — а значит, со льготами.

Как строился «Магнит Минска»

В 2009 году Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» иранского «Кейсона» условия строительства комплекса на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Завершить объект планировалось до конца 2013 года. Однако санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в установленный срок.



Изначально комплекс должен был быть таким, но потом проект упростили. Фото взято с сайта: minsknews.by

В 2014 году Александр Лукашенко продлил иранцам сроки окончания строительства. Тогда за это предполагалась мзда в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.



Так выглядел «Магнит Минска» в ноябре 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2017-м же вышел новый президентский указ, согласно которому иранцы обязаны раскошелиться еще на 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики. Сроки реализации проекта тогда продлили до конца 2018 года.

Правда, на паспорте объекта окончанием строительства все еще значится 2016 год.



