Ученые связали необходимость натянуто улыбаться с алкоголизмом

Источник материала: Интерфакс

Исследователи из Пенсильванского университета и Университета Буффало изучили связь тяги к алкоголю с необходимостью людей заставлять себя улыбаться клиентам их компаний и скрывать чувство раздражения.

"Имитация позитивного настроения и подавление эмоций в общении с клиентами напрямую связаны со стремлением выпить после окончания рабочего дня", - отметила один из авторов исследования, профессор психологии Алисия Грэнди. По оценке ученых, чем больше людям приходится контролировать негативные эмоции на работе, тем меньше они способны контролировать потребление алкоголя после нее.

Авторы исследования подчеркнули, что риск напрямую связан с личными качествами респондентов: в первую очередь, со склонностью к импульсивностью. Вместе с тем, не меньшую роль играли и независящие от респондента факторы: разовость контактов с конкретными клиентами или их регулярность, наличие бонусов (финансовых и социальных), способных в определенной степени компенсировать эмоциональные затраты, и, что предсказуемо оказалось одним из важнейших факторов, - прямая отдача, реакция на работу опрошенных.