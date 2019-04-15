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Владельцы собак счастливее владельцев кошек - исследование
Источник материала: Интерфакс
Чикагский университет вот уже без малого полвека опрашивает ежегодно тысячи человек, чтобы уловить важные общественные изменения на основании порой, казалось бы, неочевидных данных. В прошлом году исследователи впервые внесли в опросник пункты, связанные с домашними питомцами. В частности - о их влиянии на общее самочувствие владельцев.
Выяснилось, что "собачники" в среднем в два раза чаще называли себя "очень счастливыми" в сравнении с владельцами кошек. При этом любопытно, что люди, которые вообще не имели домашних животных, также, согласно опросу, чувствовали себя счастливее "кошатников".
Исследователи выяснили, что владельцы собак чаще у них утешения в стрессовых ситуациях, и даже готовы рассматривать своих питомцев как членов семьи. Из необычных связей эксперты отметили такую: те, кто предпочитает собак, чаще - люди в браке, чем выбирающие кошек.
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Чикагский университет вот уже без малого полвека опрашивает ежегодно тысячи человек, чтобы уловить важные общественные изменения на основании порой, казалось бы,...
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