Владельцы собак счастливее владельцев кошек - исследование

Источник материала: Интерфакс

Чикагский университет вот уже без малого полвека опрашивает ежегодно тысячи человек, чтобы уловить важные общественные изменения на основании порой, казалось бы, неочевидных данных. В прошлом году исследователи впервые внесли в опросник пункты, связанные с домашними питомцами. В частности - о их влиянии на общее самочувствие владельцев.

Выяснилось, что "собачники" в среднем в два раза чаще называли себя "очень счастливыми" в сравнении с владельцами кошек. При этом любопытно, что люди, которые вообще не имели домашних животных, также, согласно опросу, чувствовали себя счастливее "кошатников".

Исследователи выяснили, что владельцы собак чаще у них утешения в стрессовых ситуациях, и даже готовы рассматривать своих питомцев как членов семьи. Из необычных связей эксперты отметили такую: те, кто предпочитает собак, чаще - люди в браке, чем выбирающие кошек.