Расставаться нужно грамотно. Пошаговая инструкция для тех, кто ставит точку

Источник материала: Интерфакс

Перед каждым/каждой из нас в определенный момент жизни может встать вопрос: что делать, если отношения с партнером исчерпали себя и нужно, необходимо поставить в них точку? Причины могут быть разными, но однажды вы понимаете: с этим человеком ваши лучшие годы проходят впустую. И все, надо уходить. Но… при всей очевидности такого решения, так просто воплотить его в реальность почему-то не получается.

Или ситуация диаметрально противоположная: уходят от вас. А вы цепляетесь за прошлое и никак не можете начать новую жизнь.

Портал Interfax.by, опираясь на опыт психологов, рассмотрел ловушки, в которые попадает человек при расставании.

Неуместные экстраполяции

«…А вот у моей подруги/кореша было точно так же, и потом она сделала вот так и вот так, и все получилось вот так…». Первая ошибка – хождение за советами к друзьям, родственникам и т.д. Они вам насоветуют – из лучших побуждений, разумеется. И приведут десяток примеров, почему вы должны немедленно поступить именно так, как они считают нужным. И сердечно обидятся, если вы откажетесь.

Но ведь вы – не та подруга, не тот двоюродный брат или персонаж Библии, о которых вам рассказывают с таким воодушевлением: вы другой человек, проживший другую жизнь. И универсальных рецептов, как ее прожить, не существует. И решение принимать все равно вам! Равно как вам и переживать все последствия этого решения.

«Я тебе объясню!»

Долго и развернуто рассказывать, почему именно вы приняли решение расстаться и чем вас не устраивают отношения, которые вы хотите прекратить, – распространенный метод. Как же, вам ведь непременно нужно, уходя, сообщить, в чем и как именно другой человек был не прав и где вас обидел. Таким образом люди оправдывают себя и перекладывают вину на партнера: «Я ухожу не потому, что я захотел уйти, а потому что ты плохой/плохая». Психологически такое желание понятно, но именно здесь кроется ловушка, занятная в своей простоте: вам никогда не удастся оправдаться до такой степени, как бы вам хотелось. Потому что, если ваш партнер не абсолютный тюфяк, он вам предъявит свой список претензий и тоже заставит почувствовать вину. А будучи виноватым, вы уйти так просто не сможете. И выяснения отношений начнутся по новому кругу.

Выход: не ждите, что ваш партнер поймет, почему вы его/ее бросаете, и признает, что достоин быть брошенным. Никто и никогда не признается ни в чем подобном. Поэтому и загонять себя в бесконечную цепь скандалов и ссор смысла не имеет. Сказали один раз – и довольно.

Проработка

Существует еще вариант, популярный у тех, кто любит почитывать психологическую литературу для общего пользования. Мол, прежде чем поставить точку в отношениях, нужно разобраться, почему вы вообще в них попали, почему все сложилось именно так и именно с вами и т.д. Множить такие «почему» можно до бесконечности.

Не надо ни в чем разбираться. Если перед вами стоит задача закончить отношения, все «разбирательства» и «осознания», «проработки ситуации» и пр. можно прекрасно оставить на то время, когда текущая проблема будет уже решена. Иначе вся эта мыслительная деятельность – не более чем предлог для того, чтобы не предпринимать никаких шагов.

И не надо оправдываться тем, что «иначе я с новым человеком наступлю на те же грабли». Выбирайте, в конце концов, желаете ли вы поискать себе новые грабли, чтобы на них наступить, или предпочитаете до бесконечности подпрыгивать на старых. Но тогда уж признайтесь честно, что вас устраивает то плачевное положение, в котором вы в данный момент находитесь. Может, вы просто любите страдать. Может быть, хобби у вас такое.

Сказал – не значит сделал

«Я устал, я ухожу!», «Я все решила – мы разводимся!»: довольно часто громкие заявления на деле ни к чему не ведут. И не стоило бы сотрясать попусту воздух и нервировать домочадцев: скандал со слезами не сделает счастливее ни их, ни вас. Говорить о том, что вы, дескать, приняли судьбоносное решение, бессмысленно: если вы его действительно приняли, нужно выполнять. Иначе вы никогда никуда не уйдете – в такие игры можно играть долго, регулярно «пугая» партнера в надежде, что он вдруг исправится и станет идеальным. Возможно, раз-другой эта тактика и сработает, но скоро он/она перестанет пугаться, и ситуация усложнится еще больше. Либо вы уходите, либо вы остаетесь – третьего не дано.

Все по-честному

Вас поставили в известность о грядущем разводе, а вы мнетесь и не решаетесь начать новые отношения, потому что это «нечестно»? Но пережить разрыв вам будет гораздо проще и легче, если рядом с вами будет кто-то, в чьих объятиях вы утешитесь. Посмотреть по сторонам и определиться хотя бы с тем, человека какого типа вы ищете для совместного будущего, следовало бы. Откладывать это на потом глупо и недальновидно: из «застойного» одиночества, как из застойной безработицы, выйти нелегко. Найдите себе, для начала, с кем просто пофлиртовать – это поможет поддержать тонус и почувствовать свою привлекательность для противоположного пола.

Уходить надо «хорошо»

Т.е. оставив о себе максимально добрую память и как следует позаботившись о том, кого вы покидаете. Очевидно, чтобы ваш экс-партнер долгие годы лил слезы над тем, кого он потерял, и предпринимал бесчисленные, выматывающие вас и его попытки начать все заново.

На самом деле позаботиться надо прежде всего о себе. Никто не говорит, что нужно намеренно делать гадости, чтобы от вас стремились избавиться любой ценой, но приоритеты должны быть расставлены верно. Вы должны думать о своем будущем и о своей новой жизни, иначе она рискует пойти кувырком, едва начавшись.

Люди часто делятся историями на тему, сколько предлогов могут найти бывшие жены и мужья в течение дня, чтобы оторвать вас от дел и привлечь к решению собственных проблем. А попутно попытаться закинуть удочку на предмет вашего возвращения.

Говорите «нет» хотя бы там, где ситуация доходит до абсурда: например, когда вас умоляют прийти вечером попозже и починить розетку, зная, что вы панически боитесь электричества, – иначе вас никогда не оставят в покое. А для улаживания бытовых мелочей существуют специализированные службы – можете поделиться с бывшим(-ей) заветными телефонами.

Практические вопросы

Их нужно решать сразу. Желательно заранее. Подготовьте плацдарм для ухода, определитесь, где вы будете жить и когда вы туда переедете. Соберите вещи. Если их много, отправьте их грузовой почтой или закажите машину. Если вы каждый день будете забегать к бывшему партнеру то за оставленными носками, то за тапочками, ни о каком нормальном расставании не может идти и речи. В конце концов, зубную щетку можно купить и новую. А если уж возникает необходимость встретиться с бывшими, лучше делать это на нейтральной территории. Опять же, выяснение отношений в общественном месте будет не таким бурным, как с глазу на глаз.

И помните: уходя – уходи. Если вы, конечно, не ищете предлог, чтобы остаться.