5 мифов об использовании телефона за рулем

Источник материала: Интерфакс

Госавтоинспекция разрушает семь популярных мифов о том, как использование смартфона водителем влияет на безопасность дорожного движения.

Давно известен факт, что использование сотового телефона во время движения на автомобиле сильно отвлекает водителя, и часто становится причиной серьезных ДТП.

По некоторым данным разговор по телефону во время движение снижает реакцию водителя до того же уровня, что и при алкогольном опьянении.

К сожалению, в нашей стране мало внимание уделяется пропаганде отказа пользования мобильным телефоном за рулем автомобиля.

"Если вы думаете, что многие водители не пользуются телефонами опасаясь получить за это установленный законом штраф, то вы ошибаетесь. Данная норма закона практически не действует, поскольку количество административных дел за использование телефона за рулем ничтожно мало", - отмечают в ГАИ Бреста и Брестской области.

Огромное количество водителей, не боясь штрафа, продолжают незаконно пользоваться телефонами в машине, подвергая опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Миф 1: режим громкой связи безопасен для использования во время вождения

Различные исследования показывают, что аварии происходят не только из-за использования телефона за рулем без системы громкой связи, но и в результате разговора с этой системой.

Вспомните времена, когда не было сотовых телефонов. Тем не менее, аварии происходили, их причиной становились радиоприемники и кассетные магнитолы, которые отвлекали водителей.

Исследование Национального совета безопасности США показало, что набор номера на телефоне и разговор по нему за рулем, отвлекает намного меньше, чем непосредственно разговор с помощью громкой связи.

Миф 2: законы, запрещающие СМС во время вождения, сокращают количество несчастных случаев на дороге

Во многих странах мира, в том числе и в некоторых штатах США, введены законы, которые запрещают водителям писать СМС сообщения на мобильном телефоне. Парадокс в том, что с момента вступления в силу подобных законодательных инициатив, количество аварий начинает, как ни странно расти.

Как вы думаете почему? Причина в том, что люди не хотят отказываться от своих электронных гаджетов и продолжают использовать телефоны для общения с помощью СМС сообщений. Но боясь быть оштрафованными, водители после ввода таких запретов, начинают прятать телефон, удерживая его ниже внешней видимости. Так как поле зрение экрана расположено очень низко, периферийное зрение водителя становится не эффективным, что и проводит к росту невнимательности и росту количества аварий. Так что мера о запрете писать СМС сообщения во время движения на автомобиле, к сожалению, не приносит должного эффекта.

Миф 3: большинство людей могут работать в режиме многозадачности

Только около 2% населения планеты действительно может работать в многозадачном режиме. Остальные — нет.

Многозадачностью можно назвать одновременное составление бухгалтерского отчета и вдумчивую беседу с кем-нибудь. Но если отчет пишется перед телевизором, то эти действия нельзя назвать многозадачными, поскольку телевизор не требует концентрации внимания.

К сожалению, большинство людей уверены, что они могут работать в многозадачном режиме, но на самом деле очень мало кто действительно может одновременно выполнять сложные многозадачные действия.

Даже если бы все водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения, то снизить до нуля статистику ДТП не удалось. Ведь невозможно научить всех многозадачности. Это значит, что большая часть людей на дороге будет всегда недостаточно внимательными.

Миф 5: пользоваться навигационными картами на телефоне во время вождения безопасно

Пользоваться во время движения автомобиля навигационными картами на смартфоне так же опасно, как отправлять и читать СМС.

Особенно опасно в таких случаях пытаться проложить маршрут на экране телефона во время движения. Лучшим решением будет найти место для парковки и решить этот вопрос.

Миф 5: не существует случаев, когда разговаривать по телефону за рулем безопасно

Существуют моменты, когда пользоваться телефоном безопасно.

К примеру, в огромной пробке на дороге, когда автомобили подолгу не двигаются (медленное движение в час пик не в счет).

Но помните, что даже если поток машин стоит, и вы надолго застряли в пробке, использование телефона за рулем может быть расценено как нарушение ПДД.

Единственный законный и безопасный способ разговаривать по сотовому телефону в автомобиле – использовать телефон на парковке, во время стоянки машины.

По материалам ГАИ Брестской области