В Борисове скоро появится Ледовый дворец

Источник материала: Интерфакс

Уже в 2019 году в Борисове планируют начать строительство Ледового дворца, рассказал председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

Ледовая площадка будет с двумя льдами: основным и тренировочным. На ней планируют проводить соревнования по 18-ти видам спорта и концерты. Последнее сможет существенно сократить расход на ее содержание бюджетных средств, надеются в регионе.

В Беларуси, по его словам, ледовые площадки строились в разное время: были финансовые возможности — строили ледовые дворцы, не было – строили что-то попроще.

"Нас интересовал объект, который как можно больше удовлетворяет функциональным требованиям. Второе — он должен быть красивым, должен быть тем объектом, которым борисовчане будут гордиться. И он не должен быть дорогим — это очень важно", — приводит слова Денгалева Ex-Press.By .





"Еще один важный вопрос — дальнейшая эксплуатация. Ведь можно построить все, что угодно, но это нужно содержать. И зачастую эти самые дворцы содержатся за счет бюджета, не являются самоокупаемыми: это становится очень дорого", - добавил он.

Борисовские власти поставили задачу, чтобы ледовая площадка могла сама себя содержать. Проект поддержали, и будут финансировать из областного и республиканского бюджетов.

"В стране ледовые дворцы, как правило, включают в себя одну ледовую площадку. У нас будет не один лед, а два, то есть будет две ледовых площадки: основной лед и тренировочный. На основном льду будут размещаться места для зрителей, трибуны для 2 000 человек. На этой площадке будут проводиться соревнования и тренировки по хоккею и фигурному катанию. В комплексе будет зал по хореографии. Для тренировки хоккеистов также будет так называемый сухой лед", — рассказал председатель райисполкома.

Чтобы комплекс был самоокупаемым, в нем планируют проводить соревнования по 18-ти видам спорта: баскетбол, гандбол, волейбол и даже спортивные танцы и других. При этом дополнительных помещений строить не будут, это все будет проходить на ледовой площадке. В проекте предусмотрены различные виды паркетов, которые необходимы для разных видов соревнований.

"В Борисове есть одно место, где проводятся концерты — это наш дом культуры. Он сегодня вмещает всего лишь 800 человек, поэтому на ледовой площадке также можно будет проводить концерты. Мы сможем устанавливать там сцену, дополнительные посадочные места, и принять 2 500 гостей", — сообщил Денгалев.

На данный момент ведется активное проектирование ледовой площадки, планируется, что строительство начнется в этом году. Она разместится около водоема Земснаряд, напротив торгового центра "Корона".