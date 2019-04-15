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В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)
16.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство
Сведений о жертвах в настоящий момент нет.
В социальных сетях появились снимки очевидцев, на фото видно большое серое облако дыма и открытое пламя у основания шпиля собора.
Видео с YouTube-канала
Нотр-Дам-де-Пари - один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.
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В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на экстренные службы Парижа.
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