ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

16.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на экстренные службы Парижа.

Сведений о жертвах в настоящий момент нет.

В социальных сетях появились снимки очевидцев, на фото видно большое серое облако дыма и открытое пламя у основания шпиля собора.

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

Видео с YouTube-канала NBC News

Нотр-Дам-де-Пари - один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар (+ВИДЕО)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на экстренные службы Парижа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как наказать нерадивую бригаду, которая «накосячила» при строительстве дома? Советы адвоката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика