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Завод «Автотор» в Калининграде приступил к выпуску нового седана Kia Cerato по полному циклу

16.04.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском представительстве Kia сообщили о том, что калининградский завод «Автотор» приступил к производству седана Cerato нового поколения в режиме полного цикла со сваркой, окраской и сборкой (CKD).


Новый Cerato стал третьей моделью Kia, сборка которой осуществляется по полному циклу. В ноябре 2013 года завод освоил производство кроссовера Sorento, а спустя год и Cerato Classic — такое обозначение сейчас носит седан предыдущего поколения, то есть образца 2013 года, который в России по-прежнему остается в строю.


На предприятии «Автотор» новый Cerato производится с двумя атмосферными бензиновыми двигателями — объемом 1,6 л (128 л.с.) и 2 л (150 л.с.). Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической коробкой. Двухлитровая машина комплектуется только 6-ступенчатым «автоматом».


Собранные по полному циклу компактные седаны Kia из Калининграда появятся у российских дилеров во второй половине апреля. Цены в зависимости от комплектации варьируются от 1 134 900 до 1 444 900 рублей — от 17 660 до 22 500 долларов в пересчете по текущему курсу.

 
 
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В российском представительстве Kia сообщили о том, что калининградский завод «Автотор» приступил к производству седана Cerato нового поколения в режиме полного цикла...
 
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