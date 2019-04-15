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В Витебске из-за стройки футбольного манежа снесут частные дома

16.04.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Пугачева (она находится недалеко от ЦСК) планируют построить крытый футбольный манеж ФК «Витебск». Под снос пойдут три частных дома. Жильцы переедут в квартиры, сообщают «Витебские вести».

Институт «Витебскгражданпроект» разработал проектно-сметную документацию, согласно которой три дома подлежат сносу. Взамен жильцам предоставлены благоустроенные квартиры в ближайшем районе — в новом доме на улице Труда.

— Всех устроил такой вариант, — говорит заместитель директора УКС Витебска Татьяна Хохлова.

Напомним, мэр Виктор Николайкин заявил, что футбольный манеж необходим ФК «Витебск». Сейчас клуб вынужден проводить зимние учебно-тренировочные сборы в Турции, а иногда — арендовать поле в Гродно. В манеже смогут тренироваться и детско-юношеские команды Витебска.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Взамен жильцам предоставлены квартиры в ближайшем районе - в новом доме на улице Труда.
 
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