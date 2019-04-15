|
В Витебске из-за стройки футбольного манежа снесут частные дома
Источник материала: Tut.by
На улице Пугачева (она находится недалеко от ЦСК) планируют построить крытый футбольный манеж ФК «Витебск». Под снос пойдут три частных дома. Жильцы переедут в квартиры,
Институт «Витебскгражданпроект» разработал проектно-сметную документацию, согласно которой три дома подлежат сносу. Взамен жильцам предоставлены благоустроенные квартиры в ближайшем районе — в новом доме на улице Труда.
— Всех устроил такой вариант, — говорит заместитель директора УКС Витебска Татьяна Хохлова.
Напомним, мэр Виктор Николайкин заявил, что футбольный манеж необходим ФК «Витебск». Сейчас клуб вынужден проводить зимние учебно-тренировочные сборы в Турции, а иногда — арендовать поле в Гродно. В манеже смогут тренироваться и детско-юношеские команды Витебска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взамен жильцам предоставлены квартиры в ближайшем районе - в новом доме на улице Труда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)