В Витебске из-за стройки футбольного манежа снесут частные дома

Источник материала: Tut.by

На улице Пугачева (она находится недалеко от ЦСК) планируют построить крытый футбольный манеж ФК «Витебск». Под снос пойдут три частных дома. Жильцы переедут в квартиры, сообщают «Витебские вести».

Институт «Витебскгражданпроект» разработал проектно-сметную документацию, согласно которой три дома подлежат сносу. Взамен жильцам предоставлены благоустроенные квартиры в ближайшем районе — в новом доме на улице Труда.

— Всех устроил такой вариант, — говорит заместитель директора УКС Витебска Татьяна Хохлова.

Напомним, мэр Виктор Николайкин заявил, что футбольный манеж необходим ФК «Витебск». Сейчас клуб вынужден проводить зимние учебно-тренировочные сборы в Турции, а иногда — арендовать поле в Гродно. В манеже смогут тренироваться и детско-юношеские команды Витебска.