|
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
16.04.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По заявлению французских пожарных, мощный пожар в соборе Парижской Богоматери удалось обуздать.
Крупный пожар, возникший вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери в столице Франции, ликвидирован, сообщает Le Figaro.
«Пожар полностью под контролем. Частично он потушен, остаются отдельные очаги, с которыми продолжается борьба», - цитирует издание официального представителя пожарной охраны.
Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля собора. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заявлению французских пожарных, мощный пожар в соборе Парижской Богоматери удалось обуздать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)