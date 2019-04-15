Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Источник материала: Ежедневник





По заявлению французских пожарных, мощный пожар в соборе Парижской Богоматери удалось обуздать.

Крупный пожар, возникший вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери в столице Франции, ликвидирован, сообщает Le Figaro.

«Пожар полностью под контролем. Частично он потушен, остаются отдельные очаги, с которыми продолжается борьба», - цитирует издание официального представителя пожарной охраны.

Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля собора. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.



