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Запуск первого энергоблока БелАЭС может состояться уже осенью

16.04.2019 09:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Запуск первого энергоблока БелАЭС может состояться уже осенью
Фото из открытых источников

Топливо подвезут за месяц до физического пуска первого энергоблока. 

«Если завезём топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции – в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», – сообщает ОНТ со ссылкой на заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.

Вырабатываемая на станции энергия будет замещать только 5 млрд куб. м. газа. Значительная часть электроэнергии в стране будет по-прежнему вырабатываться за счет газа. Поэтому ставки тарифов во многом будут зависеть от цен на газ. 

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Пуск состоится при условии того, что «на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров».
 
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