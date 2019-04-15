Запуск первого энергоблока БелАЭС может состояться уже осенью

Источник материала: Аргументы и факты

Топливо подвезут за месяц до физического пуска первого энергоблока.

«Если завезём топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции – в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», – сообщает ОНТ со ссылкой на заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.