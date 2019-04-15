Запуск первого энергоблока БелАЭС может состояться уже осенью

Топливо подвезут за месяц до физического пуска первого энергоблока.
«Если завезём топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции – в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», – сообщает ОНТ со ссылкой на заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.
Вырабатываемая на станции энергия будет замещать только 5 млрд куб. м. газа. Значительная часть электроэнергии в стране будет по-прежнему вырабатываться за счет газа. Поэтому ставки тарифов во многом будут зависеть от цен на газ.