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«Слуцк» сейчас - это раненый зверь. Тренер «Шахтера» - о матче, который вывел команду на первое место и судействе

16.04.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев на пресс-конференции после матча со «Слуцком» (1:0) посетовал на судей, которые не назначают пенальти за снос игроков его команды, пошутил насчет нарезки таких моментов и размещения ее на Ютубе, рассказал о физическом состоянии команды после кубкового матча и почему футболисты зачастую проводят два разных тайма по уровню. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: «Шахтер»

— Игра непростая была, но мы ее такой и ожидали. Понимали, что «Слуцк» сейчас — это раненый зверь. После 0:6 надо реабилитироваться. Плюс, у них было восемь дней на подготовку, у нас — три для после Кубка. Состояние было не самое лучшее. Хотя мы структуру игры не меняли — так же играли достаточно агрессивно. Но не хватало легкости. Простая ситуация — и тут пас не в ту зону.

Видимо, сказалась игра с «Ислочью» все-таки. Первую задачу — ноль сзади — отработали качественно. Моментов у наших ворот практически не было, кроме стандарта, когда была суета в нашей штрафной. Вторая задача — атакующая составляющая — были шероховатости.

Не хватало так называемого последнего хода перед голом. Не в ту зону пас, не в ту ногу, нервозность, возможно, и усталость — в том числе. Лакмусовая бумажка — это Селява, который устал на самом деле. Если уж он устал, то это для нас показатель. Главное выиграли.

Единственный момент, на который я никогда не акцентирую внимание… Когда разово — это ладно, но когда в четырех матчах подряд не назначаются пенальти. Эти моменты нами просмотрены — это вызывает удивление.

С «Ислочью» Бакая оттолкнули, сегодня Ковалева явно сбили. Мы шутим — а может и на самом деле сделаем — в YouTube выложим все повторы. Для интереса. Пускай посмотрят, судьи в том числе. Слишком системно — четыре подряд игры. С минским «Торпедо» сбивали Матвейчика.

Ситуация для нас непонятная, если честно. Помощь «Шахтеру» не нужна однозначно, но то, что есть — хотелось бы, чтобы судили. Мы доминируем, стараемся много атаковать, много стандартов бьем — потому что команда доминирует и атакует. Но, видимо, у судей замыливается глаз, не могу понять, в чем дело. Я сейчас озвучиваю позицию всей команды, даже не свою личную.

— У Балановича сегодня было много ошибок, потерь мяча, получил желтую карточку на пустом месте. Вас устраивала его игра, раз вы его не меняли?

— В первую очередь, надо вспомнить, что он отлично сыграл с «Ислочью». А здесь, понятно, что какие-то моменты были. Сергей проделал большой объем работы, держал позицию, держал работу в обороне. А выдавать такие спектакли, как с «Ислочью», когда он по несколько человек обыгрывал, каждый матч нельзя.

— После забитого гола, казалось, что «Шахтер» активнее пойдет вперед. Однако, получилось наоборот. Чем это объясняете?

— Во втором тайме у нас один на один не забил Ковалев, была перекладина, Бодул опасно бил головой, было много доставок. То есть мы атаковали. Но счет 1:0 — он скользкий. Надо отдать должное команде соперника — «Слуцк» показал бойцовский характер, бились, хорошо подготовились к нам.

Да, они пытались что-то сделать, но преимущества и опасных моментов у них не было. Большой шанс у «Слуцка» был только после стандарта, когда была суете в штрафной, отскоки — всё.

Я повторюсь снова, у нас не было последнего хода перед голом. Было пространство, но не было четкого паса. Во втором тайме мы больше проводили быстрых атак, потому что было пространство. А так, чтобы загнать в штрафную и держать соперника там все 90 минут…

— «Шахтер» часто проводит разные таймы. Не видите ли вы в этом проблему?

— Я еще до сезона говорил, что первые 8−10 туров все команды будут сражаться как сумасшедшие — первые таймы особенно. Это нормально. Хотя, я недавно на теории команде сказал, мол, не дело, что мы из 12 мячей — до сегодняшней игры — 11 забили во втором тайме. И то в игре с «Белшиной» на Кубок забили на 44-й минуте — почти во втором тайме.

Но это нормально. После сборов все команды после сборов держат уровень. Преимущество команды, которая более хорошо подготовлена, будет видно после 10-го тура. А сейчас все сражаются. Мы то ничего не меняем специально, играем как играем, но в первом тайме противодействие больше.

Положение в чемпионате после третьего тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер 3 3 0 0 5 0 9
2 Динамо (Брест) 3 3 0 0 6 2 9
3 Динамо (Минск) 3 2 1 0 2 0 7
4 ФК Гомель 3 2 0 1 11 3 6
5 БАТЭ 3 2 0 1 6 1 6
6 Ислочь 3 2 0 1 3 1 6
7 Торпедо-БелАЗ 3 1 1 1 4 4 4
8 Торпедо (Минск) 3 1 1 1 2 2 4
9 Славия 3 1 0 2 3 4 3
10 Неман 3 1 0 2 3 6 3
11 ФК Витебск 3 0 3 0 2 2 3
12 ФК Минск 3 0 3 0 1 1 3
13 ФК Городея 3 0 1 2 1 4 1
14 РЦОР-БГУ 3 0 1 2 0 7 1
15 ФК Слуцк 3 0 1 2 0 7 1
16 Дняпро-МЧЗ 3 0 0 3 2 7 0
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сергей Ташуев поделился впечатлением от игры своей команды, которая после третьего тура возглавила чемпионат Беларуси.
 
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