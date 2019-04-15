|
«Слуцк» сейчас - это раненый зверь. Тренер «Шахтера» - о матче, который вывел команду на первое место и судействе
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев на пресс-конференции
— Игра непростая была, но мы ее такой и ожидали. Понимали, что «Слуцк» сейчас — это раненый зверь. После 0:6 надо реабилитироваться. Плюс, у них было восемь дней на подготовку, у нас — три для после Кубка. Состояние было не самое лучшее. Хотя мы структуру игры не меняли — так же играли достаточно агрессивно. Но не хватало легкости. Простая ситуация — и тут пас не в ту зону.
Видимо, сказалась игра с «Ислочью» все-таки. Первую задачу — ноль сзади — отработали качественно. Моментов у наших ворот практически не было, кроме стандарта, когда была суета в нашей штрафной. Вторая задача — атакующая составляющая — были шероховатости.
Не хватало так называемого последнего хода перед голом. Не в ту зону пас, не в ту ногу, нервозность, возможно, и усталость — в том числе. Лакмусовая бумажка — это Селява, который устал на самом деле. Если уж он устал, то это для нас показатель. Главное выиграли.
Единственный момент, на который я никогда не акцентирую внимание… Когда разово — это ладно, но когда в четырех матчах подряд не назначаются пенальти. Эти моменты нами просмотрены — это вызывает удивление.
С «Ислочью» Бакая оттолкнули, сегодня Ковалева явно сбили. Мы шутим — а может и на самом деле сделаем — в YouTube выложим все повторы. Для интереса. Пускай посмотрят, судьи в том числе. Слишком системно — четыре подряд игры. С минским «Торпедо» сбивали Матвейчика.
Ситуация для нас непонятная, если честно. Помощь «Шахтеру» не нужна однозначно, но то, что есть — хотелось бы, чтобы судили. Мы доминируем, стараемся много атаковать, много стандартов бьем — потому что команда доминирует и атакует. Но, видимо, у судей замыливается глаз, не могу понять, в чем дело. Я сейчас озвучиваю позицию всей команды, даже не свою личную.
— У Балановича сегодня было много ошибок, потерь мяча, получил желтую карточку на пустом месте. Вас устраивала его игра, раз вы его не меняли?
— В первую очередь, надо вспомнить, что он отлично сыграл с «Ислочью». А здесь, понятно, что какие-то моменты были. Сергей проделал большой объем работы, держал позицию, держал работу в обороне. А выдавать такие спектакли, как с «Ислочью», когда он по несколько человек обыгрывал, каждый матч нельзя.
— После забитого гола, казалось, что «Шахтер» активнее пойдет вперед. Однако, получилось наоборот. Чем это объясняете?
— Во втором тайме у нас один на один не забил Ковалев, была перекладина, Бодул опасно бил головой, было много доставок. То есть мы атаковали. Но счет 1:0 — он скользкий. Надо отдать должное команде соперника — «Слуцк» показал бойцовский характер, бились, хорошо подготовились к нам.
Да, они пытались что-то сделать, но преимущества и опасных моментов у них не было. Большой шанс у «Слуцка» был только после стандарта, когда была суете в штрафной, отскоки — всё.
Я повторюсь снова, у нас не было последнего хода перед голом. Было пространство, но не было четкого паса. Во втором тайме мы больше проводили быстрых атак, потому что было пространство. А так, чтобы загнать в штрафную и держать соперника там все 90 минут…
— «Шахтер» часто проводит разные таймы. Не видите ли вы в этом проблему?
— Я еще до сезона говорил, что первые 8−10 туров все команды будут сражаться как сумасшедшие — первые таймы особенно. Это нормально. Хотя, я недавно на теории команде сказал, мол, не дело, что мы из 12 мячей — до сегодняшней игры — 11 забили во втором тайме. И то в игре с «Белшиной» на Кубок забили на 44-й минуте — почти во втором тайме.
Но это нормально. После сборов все команды после сборов держат уровень. Преимущество команды, которая более хорошо подготовлена, будет видно после 10-го тура. А сейчас все сражаются. Мы то ничего не меняем специально, играем как играем, но в первом тайме противодействие больше.
Положение в чемпионате после третьего тура:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Слуцк» сейчас - это раненый зверь. Тренер «Шахтера» - о матче, который вывел команду на первое место и судействе
Сергей Ташуев поделился впечатлением от игры своей команды, которая после третьего тура возглавила чемпионат Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)