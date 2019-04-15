Почему белорусская экономика не внушает оптимизма инвесторам?

Прогноз различных показателей иностранных компаний в Беларуси. Источник: исследование «Деловой климат в республике Беларусь 2019»

Это в два раза больше, чем в опросе 2018 года. Тогда ухудшения экономической ситуации ждала только одна из десяти компаний. В целом в прогнозах развития своих дел и оценок макроэкономического состояния иностранные компании были более сдержанны, чем в прошлом году, говорится в оценке результатов опроса «Деловой климат в Республике Беларусь 2019».

Положительно на деловом климате сказываются достаточно развитая инфраструктура, политическая стабильность и факторы, связанные с человеческим капиталом. Качество финансовых услуг, платежная дисциплина и обеспечение правовых гарантий, наоборот, сдерживают деловую активность, признались участники опроса.

Источник: исследование «Деловой климат в республике Беларусь 2019»





«Актуальными для страны остаются последовательное, но более активное проведение структурных и институциональных реформ, дальнейшее выравнивание условий конкуренции для частных и государственных предприятий», — признают респонденты.





Компаний, чей оборот за прошедший год упал, стало на 6% больше, чем в 2018-м (16% против 10%). Впрочем, у остальных 84% он вырос. 46% респондентов ждут роста оборота и в этом году. Но на фоне замедления темпов роста белорусской экономики, заметно увеличилось и количество респондентов-пессимистов, их 21,1% − почти в 6 раз больше, чем в 2018 году.





За прошедший год стало больше как компаний, у которых выросли объемы экспорта (40%), так и тех, кто признал их падение (17,3%). Но если в прошлогоднем опросе половина респондентов верила, что объемы экспорта компании не упадут, то в этом — так считает одна из трех компаний.





Ставка на IT и новейшие сектора экономики





9 из 10 компаний ожидают улучшения или сохранения своего экономического положения в 2019 году. 7% прогнозируют ухудшение деятельности своей компании.





В этом году доля компаний, которые намерены создавать большее количество рабочих мест, сократилась с 51% до 38,2%. Но стало меньше и тех, кто собирается сокращать штат: 5,4% против прошлогодних 9%.





Рост инвестиционных расходов в этом году запланирован только у 28,6% респондентов, это в два раза меньше, чем в прошлом году. Половина компаний оставит их на прежнем уровне.





«80% респондентов прогнозируют, что показатель их валовой прибыли не уменьшится, причем доля оптимистично настроенных респондентов в сравнении с прошлым годом сократилась в 1,7 раза», говорится в исследовании. Каждая пятая компания готовится к ухудшению финансовых результатов своей деятельности.