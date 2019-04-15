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Почему белорусская экономика не внушает оптимизма инвесторам?

16.04.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждая пятая иностранная компания готовится к ухудшению финансовых результатов своей деятельности.

Почему белорусская экономика не внушает оптимизма инвесторам?
Представительство немецкой экономики в Беларуси опросило 57 представителей работающих в стране иностранных компаний об их положении и ощущении состояния делового климата в стране. Большинство компаний, принявших участие в опросе, — немецкие, пишет "Завтра твоей страны".

Результаты показали, что менеджмент иностранного бизнеса ощущает начавшуюся еще в 2018 году тенденцию замедления роста экономики и видит этот год более сложным для работы предприятий.


Прогноз различных показателей иностранных компаний в Беларуси. Источник: исследование «Деловой климат в республике Беларусь 2019»

Каждая пятая иностранная компания ждет ухудшения экономической ситуации


Это в два раза больше, чем в опросе 2018 года. Тогда ухудшения экономической ситуации ждала только одна из десяти компаний. В целом в прогнозах развития своих дел и оценок макроэкономического состояния иностранные компании были более сдержанны, чем в прошлом году, говорится в оценке результатов опроса «Деловой климат в Республике Беларусь 2019».

Положительно на деловом климате сказываются достаточно развитая инфраструктура, политическая стабильность и факторы, связанные с человеческим капиталом. Качество финансовых услуг, платежная дисциплина и обеспечение правовых гарантий, наоборот, сдерживают деловую активность, признались участники опроса.


Источник: исследование «Деловой климат в республике Беларусь 2019»

«Актуальными для страны остаются последовательное, но более активное проведение структурных и институциональных реформ, дальнейшее выравнивание условий конкуренции для частных и государственных предприятий», — признают респонденты.

Компаний, чей оборот за прошедший год упал, стало на 6% больше, чем в 2018-м (16% против 10%). Впрочем, у остальных 84% он вырос. 46% респондентов ждут роста оборота и в этом году. Но на фоне замедления темпов роста белорусской экономики, заметно увеличилось и количество респондентов-пессимистов, их 21,1% − почти в 6 раз больше, чем в 2018 году.

За прошедший год стало больше как компаний, у которых выросли объемы экспорта (40%), так и тех, кто признал их падение (17,3%). Но если в прошлогоднем опросе половина респондентов верила, что объемы экспорта компании не упадут, то в этом — так считает одна из трех компаний.

Ставка на IT и новейшие сектора экономики


9 из 10 компаний ожидают улучшения или сохранения своего экономического положения в 2019 году. 7% прогнозируют ухудшение деятельности своей компании.

В этом году доля компаний, которые намерены создавать большее количество рабочих мест, сократилась с 51% до 38,2%. Но стало меньше и тех, кто собирается сокращать штат: 5,4% против прошлогодних 9%.

Рост инвестиционных расходов в этом году запланирован только у 28,6% респондентов, это в два раза меньше, чем в прошлом году. Половина компаний оставит их на прежнем уровне.

«80% респондентов прогнозируют, что показатель их валовой прибыли не уменьшится, причем доля оптимистично настроенных респондентов в сравнении с прошлым годом сократилась в 1,7 раза», говорится в исследовании. Каждая пятая компания готовится к ухудшению финансовых результатов своей деятельности.


Источник: исследование «Деловой климат в республике Беларусь 2019»

Доля тех, кто рассчитывает если не на улучшение, то, по крайней мере, на сохранение темпов развития своей отрасли, в опросе этого года уменьшилась в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года (таких 9,5%).

Представители иностранного бизнеса отметили считают потенциальными для двустороннего сотрудничества такие направления, как Green Tech, робототехника, E-Mobility, искусственный интеллект и Облачные вычисления.

Экономика продолжит скромный рост


Макроэкономические показатели по итогам 2019 года действительно будут скромными, подтверждает доктор экономических наук профессор Борис Желиба, ссылаясь на прогнозы международных организаций и финансовых властей. Международный валютный фонд в последнем докладе снизил прогноз прироста ВВП по итогам года до 1,8%. Министерство финансов в своей программе на ближайшие годы заложило 2,1% роста ВВП.

Надежды на больший рост нет сразу по нескольким причинам. Высокая зависимость экономики от внешних факторов, которые тоже складываются не очень гладко. Экономика главного торгового партнера, России, в последнее время растет «в районе статистической погрешности» — около 1% в год.

— Перспектив, что ВВП России будет расти более быстрыми темпами, не просматривается. А поскольку мы связаны с Россией, нельзя ждать ускорения развития белорусской экономики. Поэтому нам так важно избавляться от глобальной зависимости от российского рынка, — говорит Борис Желиба.


Единственная надежда — повышение цен на нефть и нефтепродукты, на калийные удобрения.

— Но мировыми ценами на эти товары мы не командуем, а российские перспективы весьма неважные. Если в следующие 2-3 года темпы роста будут, как прогнозируют международные финансовые организации, скромные 2,1% ВВП, это неплохо, — считает экономист.

В то же время он убежден, что деловой климат в Беларуси улучшается.

— В последнее время проводится больше совещаний с участием бизнеса и представителей правительства. Они стали чаще встречаться и работать напрямую, — приводит доводы экономист.

Но бизнес еще не получил те условий, которые были бы оптимальными для развития. В частности, нет равного положения частных и государственных предприятий, равенства в доступе к ресурсам. Многие факторы, усложняющие жизнь бизнесу, отечественному и с иностранным капиталом, упираются в отсутствие реформ.

— Камень преткновения — перестройка корпоративного управления государственными предприятиями, которые делают погоду в экономике. Дорожная карта, над которой работают правительств и Всемирный банк, известна. Но мы не можем вывести госпредприятия из-под зависимости министерств, которые по-прежнему напрямую вмешиваются в их хозяйственную деятельность. Тормозится и приватизация крупных государственных предприятий, — очерчивает ситуацию эксперт.

Фактически в Беларуси отсутствует какое-либо движение в тех вопросах, которые  поставили перед страной международные финансовые организации, и которые могли бы повернуть экономику лицом к бóльшим перспективам, способным ускорить экономический рост. Отсутствие реформ, концентрация экспорта на российском рынке, неблагоприятная внешняя конъюнктура вносят свой вклад в замедление экономического роста, который, в свою очередь, ограничивает возможности для бизнеса.

 
 
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Каждая пятая иностранная компания готовится к ухудшению финансовых результатов своей деятельности.
 
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