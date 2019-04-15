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Топ-менеджмент в центре Минска заложит аллею из 17 рябин в поддержку 17 Целей устойчивого развития

16.04.2019 10:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Символический шаг в поддержку больших изменений: главы белорусского бизнеса - представители Сети Глобального Договора ООН в Беларуси - присоединились к посадке деревьев в стране. Топ-менеджмент в центре Минска заложит аллею из 17 рябин в поддержку 17 Целей устойчивого развития. Это произойдет 22 апреля - в международный день Матери-Земли.

Участвовать будут непосредственно генеральные директора и их заместители. Таким образом, они подчеркивают не только позицию своих компаний, которые на протяжении многих лет реализуют проекты корпоративной устойчивости и социальной ответственности (среди них восстановление болотных экосистем, обустройство больниц, финансирование инициатив в культуре, науке, образовании, трудоустройство людей с инвалидностью и другое), но и свою личную заинтересованность в достижении Целей устойчивого развития и сохранения ресурсов Земли для будущих поколений.

Организатор акции Местный социальный фонд “Добра”, который является Офисом Сети Глобального Договора ООН в Беларуси. Акция проходит при поддержке общественного объединения “Белорусское экологические движение” и УП “Минскзеленстрой”.

-- Высадка аллеи может показаться малозначительным мероприятием, но участие в нем топ-менеджмента, нашедшего для участия время в своем плотном графике, придает более глубокий смысл и служит хорошим примером другим бизнесам. В ближайшие годы разговор сместится с вопроса “социально ответственный ты бизнес или нет?” к тому, что быть даже “воздержавшимся” к социальному и экологическому компоненту своей деятельности будет просто невозможно. Этого потребует рынок.

Свое участие в акции уже подтвердили: СООО "Мобильные ТелеСистемы" , ОАО "АСБ Беларусбанк", УП "Кока-кола Бевриджиз Белоруссия", Студия архитектуры и интерьера Nota Bene, ОАО "Пивоваренная компания Аливария", ЗАО "МЗБН" , ООО "ЦСБТ САТИО", PRCI.Storytellers. Также среди гостей будут ОО "Белорусское экологическое движение", РОО "БелАЮ", МОО "SOS-Детские деревни", Ассоциация Европейского Бизнеса, МБОО "ЮниХелп", ОО "Белорусское общество оценщиков", Программа развития ООН в Беларуси.

Посадка деревьев начнется в 15:00 на пересечении пр.Независимости и б-р. Толбухина (рядом с часовым заводом “ЛУЧ”) и продлится полтора часа. В это время каждый участник акции посадит рябину в знак благополучия и мира. Возле деревьев установят специальные таблички с информацией о ЦУР на нескольких языках - белорусском, русском и английском. Каждое дерево будет символизировать одну из Целей устойчивого развития.

-- С практической точки зрения, это дерево одно из самых устойчивых в условиях городской среды, не требует особого ухода и в зимний период своими плодами привлекает птиц и обеспечивает их питанием. Возможно, аллея вернет популяцию снегирей в Минск, - добавил директор Фонда “Добра”, Председатель Координационного совета Сети Глобального Договора ООН в Беларуси Александр Скрабовский.

Глобальный Договор ООН - крупнейшая в мире инициатива, направленная на развитие корпоративной устойчивости и на содействие достижению Целей устойчивого развития. Местный социальный фонд "Добра" является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси. Одна из главных целей фонда -  привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний, для увеличения социальных инвестиций, инноваций, а также развития социального предпринимательства в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Символический шаг в поддержку больших изменений: главы белорусского бизнеса - представители Сети Глобального Договора ООН в Беларуси - присоединились к посадке...
 
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