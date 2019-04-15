Страны ЕС окончательно согласовали нормы вредных выбросов для автомобилей

Источник материала: Интерфакс

К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO2 в новых автомобилях на 37,5% по сравнению с разрешенным в 2021 году уровнем. В понедельник представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил, передает "Немецкая волна".

Для малотоннажных грузовых автомобилей предполагается снизить выбросы углекислого газа на 31%. В качестве промежуточной цели для обеих категорий транспортных средств намечено сокращение выхлопов диоксида углерода на не менее чем 15% до 2025 года.

Согласованные цели являются гораздо более жесткими, чем показатели, первоначально предлагавшиеся правительством ФРГ, которое исходило из 30-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году.

Согласно существующему на данный момент в ЕС плану, к 2021 году средний показатель вредных выхлопов новых автомобилей каждого европейского автомобилестроителя не должен превышать 95 г диоксида углерода на каждый километр. Эту цель можно достигнуть только за счет значительного увеличения доли электро автомобилей. Многие производители еще далеки от достижения этой цели. По последним данным, средний европейский показатель составляет 118,5 г CO2 на один километр.