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Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

16.04.2019 10:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления была утрачена во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Компания заявляет, что причиной ЧП стал шторм, который опрокинул ступень. "Хотя мы и рассчитывали вернуть разгонный блок невредимым, безопасность нашей команды всегда на первом месте", - заявили в Space X, отметив, что нет оснований полагать, будто инцидент как-то скажется на следующих пусках.

Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся вечером 12 апреля (13 апреля по Москве). Она успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Arabsat-6A, предназначенный для передачи сигналов интернета, телевидения и телефонии на Ближнем Востоке, в северной Африке и на юго-востоке Европы.

Space X тогда сообщила, что все три блока первой ступени совершили мягкую посадку - в том числе центральный, приземлившийся на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Первый запуск Falcon Heavy, состоявшийся в феврале 2018 года, также закончился гибелью первой ступени - она упала в океан в 100 метрах от плавучей платформы.

 
 
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Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления...
 
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