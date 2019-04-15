Премьер Армении призвал СМИ к корректности после репортажей российских телеканалов о преследовании Кочаряна

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны уважают свободу слова, но призвал российские телеканалы к корректности после репортажей с заявлениями о политическом преследовании экс-президента страны Роберта Кочаряна.

"Отношения нормальные, но, да, российские телеканалы, обвиняют меня в чем-то", - сказал Н.Пашинян журналистам, комментируя репортажи ряда российских телеканалов, в которых говорилось об организованном действующей властью республики политическом преследовании экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"В Армении свободны как армянские, так и российские СМИ. Хотя, сейчас звучат мнения, что иностранные СМИ в Армении не должны быть настолько свободны, насколько армянские. Каждая телекомпания, каждое государство должны четко осознавать, что, если ты транслируешь в какой-то стране, то это предполагает определенные рамки корректности, которые необходимо соблюдать, в противном случае мы окажемся в неправильном поле", - сказал Н.Пашинян.

Премьер Армении рассчитывает, что российские телеканалы "учтут эту проблему и сделают соответствующие выводы".

"Но важно уточнить, что никто не ограничивает право выражения мнения. В Армении тоже есть такие мнения (о политическом преследовании Р.Кочаряна - ИФ), и, думаю, дело войдет в судебный этап, и международное сообщество сможет увидеть... Я вообще говорю о проводимой информационной политике на территории другого государства", - сказал Н.Пашинян.

Вместе с тем премьер-министр Армении отметил, что не располагает сведениями, является ли заказчиком репортажей на российских телеканалах экс-президент Армении Р.Кочарян.

Экс-президент арестован в Армении по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. 15 февраля Специальная следственная служба Армении заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, фигурантами которого являются Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Арменииразогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".