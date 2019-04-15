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Россельхознадзор просит ФНС проверить работу 36 белорусских компаний-посредников за незаконные поставки продукции

16.04.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор просит ФНС проверить работу 36 белорусских компаний-посредников, участвующих в незаконных поставках в РФ продукции.

Как сообщает служба, речь идёт о компаниях, использующих схему "ложного транзита" в Казахстан и Киргизию.

Согласно сообщению, основанием для этого послужили размещённые в публичном доступе слова руководителя одной из белорусских компаний Юрия Воскресенского, который сообщил, что его компания перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан. При этом, согласно действующим правилам, в случаях перегрузки транзитных товаров ветеринарная служба Беларуси обязана информировать об этом Россельхознадзор. Однако сделано этого не было. Соответственно, транзит невозможно признать законным.

"Помимо прочего, Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь "серые" схемы транзита продукции животноводства из Беларуси.

 
 
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Россельхознадзор просит ФНС проверить работу 36 белорусских компаний-посредников, участвующих в незаконных поставках в РФ продукции. Как сообщает служба, речь...
 
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