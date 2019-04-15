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Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

16.04.2019 09:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам. Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. "Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.

Глава государства напомнил, что со вторника стартует операция по сбору средств на восстановление Собора Парижской Богоматери.

После разрушительного пожара, охватившего собор в понедельник и опрокинувшего его шпиль, многие опасались, что предметы, собранные за столетия, могут быть потеряны. Неясно, скольких удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Пожарные и власти Парижа сумели эвакуировать ценные предметы культуры и произведения искусства из объятого пламенем Собора Парижской Богоматери, сообщила мэр Парижа Анна Идальго.

"Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства", - сказала она журналистам в Париже. А.Идальго не предоставила точных данных о том, сколько ценностей в итоге удалось вынести из собора.

Во Франции решили учредить фонд для сбора средств, которые будут направлены на реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара

Как сообщили местные СМИ, семья французских бизнесменов Пино уже приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери.

"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Его отец, Франсуа Пино, считается видным коллекционером произведений современного искусства.

Семья Пино владеет крупными компаниями Artemis и Kering.

В ЮНЕСКО заявили, что в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари будут следить в дальнейшем за ситуацией и попытаются помочь сохранить и восстановить Собор, сообщила пресс-служба организации.

"Мы чувствуем глубокие эмоции в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам де Пари, который в 1991 году был признан мировым наследием ЮНЕСКО. Мы внимательно следим за ситуацией и стоим на стороне Франции, чтобы защитить и восстановить это бесценное наследие", - говорится в заявлении.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", -...
 
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